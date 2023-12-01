ДБР викрило командира взводу, який під час війни продавав пальне свого підрозділу
Повідомлено про підозру командиру взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одещини. Під час війни він продав понад 20 тонн стратегічного палива
Про це повідомила пресслужба ДБР.
"Військовослужбовець відповідав за отримання та видачу дизельного пального, призначеного для потреб підрозділу. Задля власної наживи він продав понад 20 тонн пального з 30 тонн, виділених військовим. Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн гривень", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що після початку кримінального провадження чоловік відшкодував усю суму в повному обсязі. Йому повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).
Санкція статті передбачає тюремне ув'язнення до 8 років.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У червні Держбюро розслідувань затримало полковника ДСНС, який облаштував міні-АЗС у своєму будинку й торгував відомчим пальним. Сума збитків становить понад 2,3 млн грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.74 Купівля 36.74Продаж 37.42
- EUR Купівля 39.9Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе