ДБР викрило командира взводу, який під час війни продавав пальне свого підрозділу

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Військовослужбовець відповідав за отримання та видачу дизельного пального, призначеного для потреб підрозділу. Задля власної наживи він продав понад 20 тонн пального з 30 тонн, виділених військовим. Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн гривень", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що після початку кримінального провадження чоловік відшкодував усю суму в повному обсязі. Йому повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає тюремне ув'язнення до 8 років.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.