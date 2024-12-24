Поширювала фото наслідків атак РФ по критичній інфраструктурі: миколаївчанку засудили до 15 років за держзраду

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Слідство довело, що у липні 2023 року 52-річна мешканка Миколаєва передала через закритий чат-бот у Telegram фотографії наслідків ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури міста.

"Надані матеріали використав проросійський блогер під псевдонімом "Лохматий" у сюжетах пропагандистського медіа "РИА Новости", - йдеться у повідомленні.

Жінку визнали винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Її засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На момент вироку миколаївчанка перебувала під вартою.