Поширювала фото наслідків атак РФ по критичній інфраструктурі: миколаївчанку засудили до 15 років за держзраду
До 15 років ув'язнення засудили жительку Миколаєва за обвинуваченням у державній зраді: вона передавала РФ фотографії з наслідками російських обстрілів по критичній інфраструктурі
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Слідство довело, що у липні 2023 року 52-річна мешканка Миколаєва передала через закритий чат-бот у Telegram фотографії наслідків ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури міста.
"Надані матеріали використав проросійський блогер під псевдонімом "Лохматий" у сюжетах пропагандистського медіа "РИА Новости", - йдеться у повідомленні.
Жінку визнали винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Її засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На момент вироку миколаївчанка перебувала під вартою.
- Раніше до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили агента російських спецслужб, який намагався розгорнути шпигунську діяльність за Силами оборони на правобережжі Херсонщини.
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