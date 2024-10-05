Працювала без медосвіти і не взяла алегропроби: косметологиню із Харкова підозрюють у вбивстві клієнтки

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 16 березня клієнтка прийшла до харківського салону на косметологічну хірургічну процедуру, яка проводиться із застосуванням місцевої анестезії.



"Косметолог не визначила масу тіла та не зробила розрахунку дози анестетика, без жодних спеціальних лабораторних досліджень та проведення алергопроб почала проведення процедури. Крім того, встановлено, що фігурантка не мала закінченої медичної освіти та дозволу на проведення анестезії", - розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що за короткий проміжок часу підозрювана ввела клієнтці близько 20 ін’єкцій, чим перевищила рекомендовану концентрацію препарату у розчині щонайменше в 15 разів.



"Під час введення місцевої анестезії клієнтка почала скаржитись косметологині на погіршення стану здоровʼя. Проте фігурантка не звернула на це увагу, продовжила введення анестетика та вийшла з кабінету приблизно на 10-15 хвилин", - зазначили в прокуратурі.



Також там розповіли, що клієнтка кричала та задихалася. У неї почались галюцинації та судоми. Лише після того, як пацієнтка втратила свідомість, їй почали вводити протиалергійні препарати.



"Лише згодом клієнтці викликали "швидку". Дорогою до лікарні потерпіла померла. Згідно з висновком комісійної судово-медичної експертизи, причиною її смерті стало гостре отруєння препаратом-анестетиком", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури 33-річній жінці повідомили про підозру за фактом вбивства, вчиненого через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.