Прикидалася хлопцем на сайті знайомств та виманила у дівчини 800 тис. грн: ДБР повідомило про підозру курсантці із Дніпра

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, дівчина під чоловічим іменем зареєструвала фейкову анкету на сайті знайомств. Фото для цього вкрала зі сторінки справжньої людини в одній з соціальних мереж.

"Познайомившись з іншою дівчиною, вона почала писати тій романтичні повідомлення від імені вигаданого хлопця. Потерпіла, не підозрюючи, хто насправді ховається за анкетою, дала свій номер телефону та почала активно переписуватися в месенджерах, а також періодично спілкуватися телефоном", - йдеться у повідомленні.

Аби голос "залицяльника" не видав брехні, курсантка в телефонних розмовах пояснювала, що у дитинстві перенесла операцію на голосових зв’язках, тому так розмовляє.

Згодом "хлопець" написав, що потрапив до армії та перебуває у зоні бойових дій, через що найближчим часом зустрітися наживо не вийде, але пообіцяв періодично відправляти дівчині подарунки через свою племінницю.

А так званою племінницею, яка частенько приносила подарунки, була сама підозрювана.

"В один з моментів "боєць" повідомив, що потрапив поблизу Бахмута під ворожий обстріл і отримав серйозне бойове поранення та почав просити гроші на операцію. Вважаючи чоловіка своїм хлопцем, потерпіла, напозичавшись у знайомих та родичів понад 800 тис. грн, все відправила на рахунок шахрайки", - зазначають у ДБР.

Фото: Державне бюро розслідувань

Курсантці повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Також судом їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: Державне бюро розслідувань

23 січня стало відомо, що співробітники ДБР повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин Запоріжжя, через недбалість якого відсутня на службі військовослужбовиця отримала майже 500 тис. грн бойових.

: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.