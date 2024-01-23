Підлегла була відсутня на службі, але отримала 500 тис. грн бойових: ДБР підозрює в недбалості військового посадовця із Запоріжжя
Співробітники ДБР повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин Запоріжжя, через недбалість якого відсутня на службі військовослужбовиця отримала майже 500 тис. грн бойових
Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.
Зазначається, що військовослужбовиця була переведена з однієї частини до іншої, однак "вирішила залишитись вдома і безпідставно не поїхала на службу".
"Заступник командира військової частини протягом п’яти місяців "не помічав" її відсутності та не інформував командира про цей факт. Через це жінці нараховували щомісячне грошове забезпечення, у тому числі додаткові винагороди на загальну суму 495 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.
Заступник командира військової частини підозрюється у недбалому ставленні військовослужбової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).
Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Також проводиться робота для відшкодування завданих державі збитків.
Що стосується військовослужбовиці, то стосовно неї виділені матеріали в окреме провадження, слідство триває.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 16 січня стало відомо, що співробітники ДБР завершили розслідування справи щодо ухилення від військової служби трьох депутатів Київської міськради за сприяння керівника апарату Київської міської військової адміністрації та командира військової частини.
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