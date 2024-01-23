Підлегла була відсутня на службі, але отримала 500 тис. грн бойових: ДБР підозрює в недбалості військового посадовця із Запоріжжя

Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

Зазначається, що військовослужбовиця була переведена з однієї частини до іншої, однак "вирішила залишитись вдома і безпідставно не поїхала на службу".

"Заступник командира військової частини протягом п’яти місяців "не помічав" її відсутності та не інформував командира про цей факт. Через це жінці нараховували щомісячне грошове забезпечення, у тому числі додаткові винагороди на загальну суму 495 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Заступник командира військової частини підозрюється у недбалому ставленні військовослужбової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Також проводиться робота для відшкодування завданих державі збитків.

Що стосується військовослужбовиці, то стосовно неї виділені матеріали в окреме провадження, слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.