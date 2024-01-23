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Підлегла була відсутня на службі, але отримала 500 тис. грн бойових: ДБР підозрює в недбалості військового посадовця із Запоріжжя

23 січня, 2024 вiвторок
21:17
Кримінал ДБР

Співробітники ДБР повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин Запоріжжя, через недбалість якого відсутня на службі військовослужбовиця отримала майже 500 тис. грн бойових

Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

Зазначається, що військовослужбовиця була переведена з однієї частини до іншої, однак "вирішила залишитись вдома і безпідставно не поїхала на службу".

"Заступник командира військової частини протягом п’яти місяців "не помічав" її відсутності та не інформував командира про цей факт. Через це жінці нараховували щомісячне грошове забезпечення, у тому числі додаткові винагороди на загальну суму 495 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Заступник командира військової частини підозрюється у недбалому ставленні військовослужбової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Також проводиться робота для відшкодування завданих державі збитків.

Що стосується військовослужбовиці, то стосовно неї виділені матеріали в окреме провадження, слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 16 січня стало відомо, що співробітники ДБР завершили розслідування справи щодо ухилення від військової служби трьох депутатів Київської міськради за сприяння керівника апарату Київської міської військової адміністрації та командира військової частини.
Теги:
Суспільство
Україна
Запоріжжя
військові
ДБР
Військові новини
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