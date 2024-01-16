Ухилялися від служби, але зарплату отримували: ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо трьох депутатів Київради

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

ДБР скерувало обвинувальний акт до суду щодо трьох депутатів Київської міської ради.

Згідно з даними розслідування, троє солдатів однієї з військових частин, які мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлися на військову службу, проте отримували грошове забезпечення.

Повідомляється, що керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню фейкового "відрядження" трьом депутатам та одному з їхніх помічників до КМВА.

Зокрема, у схемі був задіяний командир однієї з військових частин тероборони, де звинувачені мали проходити службу за мобілізацією.

За результатами розслідування ДБР висунуло звинувачення трьом депутатам Київради та одному помічнику депутата в ухиленні від обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України), а керівнику апарату Київської міської військової адміністрації - у сприянні в ухиленні.

Командир військової частини обвинувачується в перевищенні службових повноважень (ст. 365 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.