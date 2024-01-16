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Головна Кримінал Ухилялися від служби, але зарплату отримували: ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо трьох депутатів Київради

Ухилялися від служби, але зарплату отримували: ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо трьох депутатів Київради

16 січня, 2024 вiвторок
09:46
Кримінал

Співробітники ДБР завершили розслідування справи щодо ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради за сприяння керівника апарату Київської міської військової адміністрації та командира військової частини

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

ДБР скерувало обвинувальний акт до суду щодо трьох депутатів Київської міської ради.

Згідно з даними розслідування, троє солдатів однієї з військових частин, які мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлися на військову службу, проте отримували грошове забезпечення.

Повідомляється, що керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню фейкового "відрядження" трьом депутатам та одному з їхніх помічників до КМВА.

Зокрема, у схемі був задіяний командир однієї з військових частин тероборони, де звинувачені мали проходити службу за мобілізацією.

За результатами розслідування ДБР висунуло звинувачення трьом депутатам Київради та одному помічнику депутата в ухиленні від обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України), а керівнику апарату Київської міської військової адміністрації - у сприянні в ухиленні.

Командир військової частини обвинувачується в перевищенні службових повноважень (ст. 365 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 23 грудня ДБР викрило керівника апарату Київської міської військової адміністрації, який допомагав депутатам Київської міськради ухилятися від військової служби, нібито відправляючи їх у відрядження. Він незаконно направляв депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва. Депутати впродовж майже року не з’являлися на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини, зазначає ДБР.

  • 29 грудня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, яким відсторонив від посади керівника апарату КМВА.

Україна
мобілізація
новини Києва
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