Суд відсторонив від посади керівника апарату КМВА, викритого на сприянні ухилянтам - депутатам міськради

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За клопотанням прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд відсторонив від посади керівника апарату КМВА, викритого на сприянні в ухиленні від військової служби", - йдеться у повідомленні.

Раніше посадовцю було обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт.