Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Суд відсторонив від посади керівника апарату КМВА, викритого на сприянні ухилянтам - депутатам міськради

Суд відсторонив від посади керівника апарату КМВА, викритого на сприянні ухилянтам - депутатам міськради

29 грудня, 2023 п'ятниця
10:41
Кримінал

29 грудня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, яким відсторонив від посади керівника апарату КМВА, який допомагав депутатам Київської міськради ухилятися від військової служби, нібито відправляючи їх у відрядження

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За клопотанням прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд відсторонив від посади керівника апарату КМВА, викритого на сприянні в ухиленні від військової служби", - йдеться у повідомленні.

Раніше посадовцю було обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт.

  • 23 грудня ДБР викрило керівника апарату Київської міської військової адміністрації, який допомагав депутатам Київської міськради ухилятися від військової служби, нібито відправляючи їх у відрядження. Він незаконно "направляв" депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва. Депутати впродовж майже року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини, зазначає ДБР.
Україна
військові
новини Києва
Офіс генпрокурора
Читайте також:
санкції проти Росії
28 грудня, 2023 четвер
Росія погрожує Південній Кореї помститися у відповідь на санкції
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
28 грудня, 2023 четвер
Британська розвідка назвала роль судна "Новочеркаськ" для російської армії
полонені окупанти
26 грудня, 2023 вiвторок
"Список 200": Україна опублікувала прізвища полонених солдатів, яких РФ відмовилася повернути додому
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.03
    Купівля 38.03
    Продаж 38.83
  • EUR
    Купівля 41.84
    Продаж 43.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
29 грудня
11:41
Наполеон
"Наполеон" з Хоакіном Феніксом зібрав $200 млн у світовому прокаті
11:40
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Масований повітряний удар РФ по Україні: є загиблі та поранені, пошкоджено медзаклади й інші цивільні об'єкти в Києві й регіонах
11:21
імпорт електроенергії
НБУ пом'якшив валютні обмеження задля збільшення можливостей імпорту електроенергії
11:20
Огляд
міжнародний огляд
Три сценарії війни в Україні у 2024 році та чому США штовхають Україну до оборони й переговорів. Акценти світових ЗМІ 29 грудня
11:11
Посол США в Україні Бріджит Брінк
"Україна потребує фінансування вже зараз": посол США Брінк відреагувала на ранкову атаку РФ
11:08
На фото: Дональд Трамп у "Сам удома 2"
Трамп заявив, що "Сам удома 2" став успішним завдяки його епізодичній ролі
10:58
обстріл, ППО
Українська ППО знищила 87 ракет і 27 БПЛА під час масованої атаки 29 грудня
10:55
електроенергія, шахеди
Після масованого обстрілу РФ є вимкнення світла у чотирьох областях: ситуація в енергосистемі станом на 29 грудня
10:46
Ексклюзив
Путін
Заяви Путіна про війну на 5 років - це намагання залякати Захід і населення України, - експерт Ступак
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 грудня: гривня завершує рік на історичному мінімумі
10:29
евакуація
Обов'язкова евакуація з Донеччини: до безпечних регіонів вивезли понад 100 тис. людей
10:26
Обстріл Дніпра. 29.12.2023
Росіяни під час масованої атаки випустили по Україні приблизно 110 ракет, - Зеленський
10:19
На фото: Єва Грін у хустці OLIZ "Викрадене мистецтво"
"Дівчина Бонда" Єва Грін у хустці OLIZ "Викрадене мистецтво" нагадала світу про трагедію на Каховській ГЕС
10:06
Оновлено
"Буян-М"
Ворог вивів у Чорне море 8 кораблів, серед них 3 ракетоносії
10:01
Лукашенко
Лукашенко особисто зустрів незаконно депортованих дітей з України
10:00
OPINION
Вікторія Сюмар
Новий рік приходить з "холодним душем" реальності
09:42
фейк
У мережі шириться фейк про відключення енергопостачання в Україні на новорічні свята. Міненерго спростувало
09:30
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Входимо в новий етап двобою з РФ": Згурець розповів, чи очікувати нової атаки ворога в останні дні року
09:01
гроші
Як затримка міжнародної допомоги вплине на українців
08:51
Пентагон переконує судноплавні компанії продовжувати маршрути через Червоне море попри напади хуситів
08:19
Оновлено
SpaceX Falcon Heavy
SpaceX запустила секретний літак Космічних сил США на ракеті Falcon Heavy
08:08
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони ліквідували 850 окупантів, 13 танків та 26 артсистем, - Генштаб
08:03
OPINION
Юрій Касьянов
Що таке справедлива мобілізація
07:16
Полонені
РФ відправила на фронт сформований з полонених українців батальйон, - ISW
07:14
мобілізація
МВФ про додаткове фінансування мобілізації: очікуємо, що Україна генеруватиме внутрішні надходження
06:59
безпілотник, дрон
Росія заявила про нібито атаку БПЛА на Курську область
06:44
Ніколас Мадуро
Венесуела розгорнула понад 5 тис. солдатів, заявивши про загрозу від Гаяни
06:36
НАЗК
НАЗК оголосило китайську компанію спонсором війни за постачання всюдиходів армії РФ
06:32
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
ISW повідомив, що ЗСУ просуваються під Бахмутом
06:22
Дональд Трамп
Трампу заборонили балотуватись у президенти США ще в одному штаті
06:08
Сервіси Yandex потрапили до переліку кандидатів на санкції
Латвія заблокувала всі сайти, пов'язані з Яндексом
03:59
Аллах'яр Сайядманеш
Іранський ексфорвард "Зорі" забажав повернутись в Україну, - Вацко
03:06
Тарас Шелестюк
Непереможний український боксер Шелестюк обізвав Безуглу потворою
02:17
Авдіївка
Українські військові без втрат відбили позицію на Авдіївському напрямку. Відео
01:06
Віктор Гетьманчук
Президент Канадсько-української фундації Віктор Гетьманчук отримав Орден Канади
00:56
Юлія Джима
Біатлон: Україна посіла 5 місце у Різдвяній гонці переслідування
00:25
Олександр Зінченко, "Арсенал", АПЛ
"Арсенал" зі Зінченком програв "Вест Гему" та втратив можливість вийти на перше місце в АПЛ
00:20
пістолет
В Одесі військовий намагався вкоротити собі віку, його шпиталізували
2023, четвер
28 грудня
23:51
Гурт Imagine Dragons випустив кліп, який зняли в Україні
Сашкові з Миколаївщини, який став героєм кліпу Imagine Dragons, відбудували зруйнований Росією дім
23:13
російські військові окупанти
Окупантам на Луганщині наказали поставити 16-річних юнаків на військовий облік за 3 місяці, - ОВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV