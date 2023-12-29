Суд відсторонив від посади керівника апарату КМВА, викритого на сприянні ухилянтам - депутатам міськради
29 грудня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, яким відсторонив від посади керівника апарату КМВА, який допомагав депутатам Київської міськради ухилятися від військової служби, нібито відправляючи їх у відрядження
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"За клопотанням прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд відсторонив від посади керівника апарату КМВА, викритого на сприянні в ухиленні від військової служби", - йдеться у повідомленні.
Раніше посадовцю було обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт.
- 23 грудня ДБР викрило керівника апарату Київської міської військової адміністрації, який допомагав депутатам Київської міськради ухилятися від військової служби, нібито відправляючи їх у відрядження. Він незаконно "направляв" депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва. Депутати впродовж майже року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини, зазначає ДБР.
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