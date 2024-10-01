СБУ затримала підозрюваного у замаху на посадовця Мелітопольської міськради

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці кажуть, що фігурант, за інструкцією російської спецслужби, підстеріг посадовця у під’їзді житлового будинку, а потім завдав йому декілька ударів молотком по голові. Попри численні травми, потерпілий вижив.

За даними слідства для конспірації підозрюваний діяв під виглядом комунальника, який проводив технічні роботи у багатоквартирній будівлі, де мешкав чиновник.

"Фігурантом виявився рецидивіст, який проживав у тимчасово окупованому Мелітополі. У поле зору окупантів чоловік потрапив, коли ще до повномасштабного вторгнення відбував покарання в російській тюрмі за умисне вбивство", - йдеться у повідомленні.

У СБУ кажуть, що у червні 2024 року чоловіка остаточно завербували та відправили на курси спеціальної підготовки у навчальному центрі ФСБ на тимчасово захопленій частині території регіону. Там він займався вогневою підготовкою, технікою ножового бою та відпрацьовував заходи конспірації.

За інформацією правоохоронців, в разі вбивства українського посадовця, окупанти обіцяли фігуранту передати будинок у Мелітополі, що належав місцевим мешканцям, які вимушено покинули його через окупацію.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення).

Чоловік наразі перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.