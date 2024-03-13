СБУ затримала посадовицю Херсонської облради, яка облаштовувала військові шпиталі для окупантів на базі захоплених лікарень

Про це повідомляє СБУ.

Затримана виявилася чинною депутаткою Херсонської обласної ради. Вона після захоплення міста стала на бік окупантів та почала співпрацювати з ними.

"За особистої протекції гауляйтера Сальдо колаборантку призначили очільницею так званого "управління охорони здоров’я" у складі місцевої окупаційної адміністрації РФ. На цій "посаді" вона організовувала переобладнання захоплених лікарень під військові шпиталі для поранених рашистів", - розповідають у СБУ.

Зазначено, що посадовиця також постачала медичні препарати для загарбників та російських органів.

Фігурантка обрала собі псевдонім для конспірації. Його вона використовувала для "оформлення" до псевдоустанови Росії та подальшої співпраці з ворогом.

СБУ додає, що після звільнення Збройними силами України Херсону депутатка залишилася у місті та була "поза політикою". Через деякий час вона планувала втекти до тимчасово окупованого Криму під несправжнім ім’ям. Проте Служба безпеки вчасно затримала жінку.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території)", - резюмують у повідомленні.

Зараз фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.