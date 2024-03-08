Сержанта ЗС РФ, який бив, катував та погрожував убивством цивільним у Бучі, заочно засудили до 10 років тюрми

Про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

Під час окупації Бучі в березні 2022 року він та інші військовослужбовці РФ вдерлися на територію домоволодінь місцевих мешканців.

Переконавшись у проукраїнській позиції двох чоловіків, засуджений змушував ставати їх на коліна, погрожував зброєю та вбивством. У присутності одного з потерпілих обговорював варіант його вбивства, пропонуючи помістити його до підвалу та підірвати там гранату. Також цілеспрямовано стріляв у напрямку чоловіка.

"Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, російський сержант бив беззбройного мирного мешканця кулаками по обличчю та прикладом автомата по шиї. На виконання його наказу окупанти позбавили волі чоловіка, одягнули на очі пов’язку та помістили до підвального приміщення, де утримували певний час", - довів прокурор.

Фото: Офіс генерального прокурора

Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia.

Його визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Покарання становить 10 років позбавлення волі.

Процедура in absentia - це спеціальна процедура кримінального провадження (досудового розслідування та судового розгляду) за відсутності підозрюваного або обвинуваченого в Україні.