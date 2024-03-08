Сержанта ЗС РФ, який бив, катував та погрожував убивством цивільним у Бучі, заочно засудили до 10 років тюрми
Суд заочно визнав винним військовослужбовця 64-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ який бив, катував та погрожував убивством цивільним у Бучі
Про це повідомляють у Офісі генпрокурора.
Під час окупації Бучі в березні 2022 року він та інші військовослужбовці РФ вдерлися на територію домоволодінь місцевих мешканців.
Переконавшись у проукраїнській позиції двох чоловіків, засуджений змушував ставати їх на коліна, погрожував зброєю та вбивством. У присутності одного з потерпілих обговорював варіант його вбивства, пропонуючи помістити його до підвалу та підірвати там гранату. Також цілеспрямовано стріляв у напрямку чоловіка.
"Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, російський сержант бив беззбройного мирного мешканця кулаками по обличчю та прикладом автомата по шиї. На виконання його наказу окупанти позбавили волі чоловіка, одягнули на очі пов’язку та помістили до підвального приміщення, де утримували певний час", - довів прокурор.
Фото: Офіс генерального прокурора
Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia.
Його визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Покарання становить 10 років позбавлення волі.
Процедура in absentia - це спеціальна процедура кримінального провадження (досудового розслідування та судового розгляду) за відсутності підозрюваного або обвинуваченого в Україні.
- 5 січня в Україні до 12 років тюремного ув'язнення засудили двох російських військових, які тероризували населення окупованого Василівського району Запорізької області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.03 Купівля 38.03Продаж 38.54
- EUR Купівля 41.42Продаж 42.18
- Актуальне
- Важливе