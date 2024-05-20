Шпигував за ППО біля Чорного моря під прикриттям керівника морської компанії: в Одесі затримали агента ФСБ

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що найбільше ворога цікавили геолокації зенітно-ракетних комплексів ППО і радіолокаційних станцій, які обороняють морську акваторію та узбережжя південного регіону. У зоні особливої уваги також були об’єкти телекомунікації Одеської області.

Щоб виявити координати бойових позицій Сил оборони та обʼєктів стратегічної інфраструктури, російська спецслужба залучила свого агента з обласного центру. Зловмисник діяв під прикриттям керівника місцевої компанії, яка працевлаштовує моряків на риболовецькі й торговельні судна.

За вказівками росіян він цілеспрямовано об’їжджав територію регіону і приховано фіксував місця можливої дислокації Сил оборони. Про отримані відомості він у вигляді текстових повідомлень та позначок на картах Google одразу звітував до ФСБ.

У разі отримання підтверджених координат підрозділів ЗСУ окупанти планували здійснити по них прицільні ракетно-дронові удари.

Служба безпеки затримала фігуранта "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі. Під час обшуків у фігуранта виявили фейкові посвідчення представника "редакції газети" та місцевого Водоканалу. Також встановлено, що для конспірації злочинної діяльності агент регулярно міняв гаджети та сім-карти.

Затриманому оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під варто. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.