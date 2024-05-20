Шпигував за ППО біля Чорного моря під прикриттям керівника морської компанії: в Одесі затримали агента ФСБ
Служба безпеки оголосила підозру чоловіку, який шпигував за позиціями української ППО поблизу Чорного моря та об’єктами телекомунікації на Одещині для коригування російських ударів
Про це інформує пресцентр СБУ.
Зазначається, що найбільше ворога цікавили геолокації зенітно-ракетних комплексів ППО і радіолокаційних станцій, які обороняють морську акваторію та узбережжя південного регіону. У зоні особливої уваги також були об’єкти телекомунікації Одеської області.
Щоб виявити координати бойових позицій Сил оборони та обʼєктів стратегічної інфраструктури, російська спецслужба залучила свого агента з обласного центру. Зловмисник діяв під прикриттям керівника місцевої компанії, яка працевлаштовує моряків на риболовецькі й торговельні судна.
За вказівками росіян він цілеспрямовано об’їжджав територію регіону і приховано фіксував місця можливої дислокації Сил оборони. Про отримані відомості він у вигляді текстових повідомлень та позначок на картах Google одразу звітував до ФСБ.
У разі отримання підтверджених координат підрозділів ЗСУ окупанти планували здійснити по них прицільні ракетно-дронові удари.
Служба безпеки затримала фігуранта "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі. Під час обшуків у фігуранта виявили фейкові посвідчення представника "редакції газети" та місцевого Водоканалу. Також встановлено, що для конспірації злочинної діяльності агент регулярно міняв гаджети та сім-карти.
Затриманому оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під варто. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Також нещодавно СБУ повідомила підозру чоловіку, який передавав російським спецслужбам інформацію про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі 15 березня для коригування подальших атак.
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