Шпигував за військовими ешелонами: СБУ на Харківщині затримала співробітника Укрзалізниці, який виявився агентом ФСБ

Про це інформує Служба безпеки України.

За даними слідства, 48-річний чоловік на замовлення ФСБ збирав розвіддані, коли ремонтував колії на прикордонні східного регіону. Під час відновлювальних робіт залізничник приховано відстежував рухомий склад ЗСУ.

Зокрема, його цікавила кількість ешелонів, маршрути та види озброєння, що прямували до лінії фронту. Крім того, він позначав на Google-картах оборонні позиції та інші об’єкти українських військових.

Отримані дані агент через месенджер передавав куратору, особу якого вже встановлено Службою безпеки.

За наявними даними, росіяни планували використати ці відомості для підготовки ракетних та дронових ударів по прикордонних районах Харківщини.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали на початковому етапі його розвідактивності.

Як встановило розслідування, залізничник потрапив у поле зору російської спецслужби, коли публікував свої антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено смартфон з анонімним чатом, який він використовував для контактів з ФСБ.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.