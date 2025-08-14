Передав окупантам дизельне паливо Укрзалізниці: мешканця Куп'янська засудили до 10 років ув'язнення

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За матеріалами справи, мешканець Куп'янська упродовж липня - вересня 2022 року добровільно обійняв посаду начальника так званої "Бази палива і нафтопродуктів" окупаційного "держпідприємства" на залізниці. Згодом він передав росіянам 122 тисячі літрів дизельного палива, яке належало Укрзалізниці. Окупанти використовували отримане паливо для перевезення особового складу, військової техніки та боєприпасів.

"Прокурори Офісу Генерального прокурора відстояли у Верховному Суді вирок мешканцю Куп’янська Харківської області, засудженому за пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Крім того, йому заборонено протягом 12 років обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та на державних підприємствах залізничного транспорту", - йдеться у повідомленні.

Касаційний кримінальний суд погодився з доводами прокурора, засуджений частково визнав вину. Наразі він відбуває покарання.