Палив електропідстанції в Уманському районі: в Україні агента ФСБ засудили до 15 років ув'язнення
Агента ФСБ, який палив об’єкти енергетичної інфраструктури на Черкащині, засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна
Про це інформує СБУ.
Як встановило слідство, 21-річний місцевий чоловік, якого завербували через телеграм-канали, спочатку знаходив локації з енергообладнанням, а потім зламував його, щоб залити всередину бензин та підпалити. Далі він фіксував наслідки злочину для росіян, аби отримати оплату.
Вказано, що протягом доби підпалювач намагався знищити 8 електропідстанцій та релейну шафу в Уманському районі, щоб знеструмити більшу частину громади та заблокувати залізничний рух у регіоні. Його спіймали на гарячому.
Чоловіка визнали винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
▪️ ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики).
фото: СБУ
- СБУ затримала агентку ГРУ РФ – експрацівницю управління Пенсійного фонду, яка готувала ворожі удари по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.
