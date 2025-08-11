Палив електропідстанції в Уманському районі: в Україні агента ФСБ засудили до 15 років ув'язнення

Про це інформує СБУ.

Як встановило слідство, 21-річний місцевий чоловік, якого завербували через телеграм-канали, спочатку знаходив локації з енергообладнанням, а потім зламував його, щоб залити всередину бензин та підпалити. Далі він фіксував наслідки злочину для росіян, аби отримати оплату.

Вказано, що протягом доби підпалювач намагався знищити 8 електропідстанцій та релейну шафу в Уманському районі, щоб знеструмити більшу частину громади та заблокувати залізничний рух у регіоні. Його спіймали на гарячому.

Чоловіка визнали винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

▪️ ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики).

фото: СБУ