У Запоріжжі затримали агентку ГРУ, яка готувала атаки на промислову інфраструктуру міста

Про це Служба повідомила в telegram.

"Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу рашистів отримати координати для нової ракетної атаки по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. За матеріалами справи, "під прицілом" ворога були виробничі приміщення та опорні електропідстанції, які живлять заводи прифронтового міста", – йдеться в матеріалі.

Росіяни помітили жінку через її антиукраїнські коментарі в telegram-каналах. Фігурантка координувала свої дії з кадровим співробітником ГРУ РФ через анонімний чат у месенджері.

Зокрема, для виконання завдань росіян підозрювана обходила місцевість із метою виявити виробничі та енергооб’єкти.

"Додатково вона "втемну" випитувала потрібні їй розвіддані у знайомого інженера-програміста одного із місцевих підприємств машинобудівної галузі", – додає СБУ.

Жінку затримали під час того, як вона фотографувала периметр заводського енергооб’єкта в Запоріжжі. У неї вилучили телефон із гугл-картами, де вона для окупантів позначала потенційні цілі для ударів.

Фігурантці оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі агентка РФ перебуває під вартою без права застави, їй загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.