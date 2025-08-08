СБУ затримала агента ФСБ, який наводив "шахеди" під час масштабної атаки на Кропивницький 28 липня

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Йдеться про події 28 липня, коли по місту вдарили "шахеди". Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали обласна філармонія, будівлі університету та житлові будинки в центрі.

За даними слідства, 47-річний безробітний мешканець регіону потрапив у поле зору ФСБ через свої відверто проросійські коментарі у Telegram. Російські спецслужби швидко взяли його "в роботу" і доручили збирати точні координати для ударів по місту.

Напередодні атаки він передав окупантам дані про об’єкти цивільної інфраструктури, після чого «Шахеди» були скеровані на ці цілі. Пізніше чоловік відзвітував кураторам про наслідки обстрілу, щоб ті могли коригувати повторні удари.

Крім того, агент стежив за переміщенням вантажних військових ешелонів через область і намагався встановлювати приховані камери поблизу залізничних об’єктів. Саме під час облаштування такої "відеопастки" його й затримали співробітники СБУ.

Під час обшуку в нього вилучили телефон з доказами зв’язку з ФСБ. Чоловіку оголошено підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.