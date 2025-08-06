Агент оперативно-бойової групи ГРУ, яка підірвала авто з воїном ЗСУ, отримав 15 років увʼязнення

Про це повідомляє Служба безпеки України у telegram-каналі.

Агент ГРУ, який у складі диверсійної групи підірвав авто із захисником ЗСУ, отримав 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Інцидент стався влітку 2024 року в Харкові, тоді український військовий отримав тяжкі поранення.

Повідомляється, що агентом виявився 41-річний безробітний мешканець Харкова. Окупанти завербували його через давнього приятеля, який є бойовиком російського спецназу ГРУ.

Контррозвідка СБУ затримала всіх чотирьох учасників ворожої групи, які готували новий теракт у прифронтовому місті. Вони діяли за вказівками спільного куратора з російської воєнної розвідки: стежили за автомобілем українського військового, а потім заклали під нього саморобний вибуховий пристрій.

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"Після замаху агенти зробили ще одну вибухівку, яку намагались заховати у заздалегідь облаштованому схроні для майбутніх терактів. Одночасно вони отримали завдання відстежити та пустити під укіс вантажний ешелон Сил оборони, але Служба безпеки зірвала плани ворога", - йдеться у повідомленні.

Колегія суддів визнала 4-го учасника групи винним за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).