У Василькові затримали підозрюваних у спробі спалити будинок ветерана
У місті Васильків Київської області правоохоронці затримали молодиків, яких підозрюють у намаганні підпалити будинок військового пенсіонера
Про це повідомляє поліція Київщини.
Правоохоронці встановили, що троє мешканців селища Чабани віком 18, 19 та 21 років, шукаючи підробіток через Telegram, були завербовані ворогом.
Вони отримали завдання від російської спецслужби та погодилися здійснили підпал будинку колишнього інструктора одного з навчальних центрів повітряних сил ЗСУ, який проживає в Обухівському районі.
Розробивши план та розділивши між собою ролі, молодики пішли до будинку. Двоє з них мали кинути пляшки з легкозаймистою речовиною у вікно та під двері оселі, а третій - знімати це все на телефон для звітування перед замовником. Однак правоохоронці завадили злочинним планам.
Фігурантів затримали під час вчинення злочину. Їм повідомили про підозру за фактом замаху на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Нещодавно у Харкові під час раптового конфлікту чоловік вистрілив з травматичного пістолета у ветерана ЗСУ, який був на протезі, після чого побив його. Правоохоронці затримали зловмисника.
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