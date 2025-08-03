У Харкові чоловік вистрілив у ветерана ЗСУ на протезі, після чого побив його: зловмисника затримали
У неділю, 3 серпня, у Харкові під час раптового конфлікту чоловік вистрілив з травматичного пістолета у ветерана ЗСУ, який був на протезі, після чого побив його. Правоохоронці вже затримали зловмисника
Про це інформує Поліція Харківської області.
Зазначається, що ввечері до поліції надійшло повідомлення від очевидців про стрілянину в Індустріальному районі міста. За адресою негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія.
"Поліцейські встановили, що під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив. 22-річного постраждалого – ветерана ЗСУ – госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
фото: Поліція Харківської області
Працівники поліції оперативно розшукали та затримали стрілка. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
фото: Поліція Харківської області
"Слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Всі деталі події встановлюються", - додали в поліції.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- На початку липня ветеранка та керівниця інструкторського відділу благодійного фонду "Повернись живим" Вікторія Дворецька заявила, що в Києві велосипедист вистрілив по її автівці, дивом не влучивши в її сина. Згодо правоохоронці затримали нападника та повідомили йому про підозру.
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