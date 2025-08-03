У Харкові чоловік вистрілив у ветерана ЗСУ на протезі, після чого побив його: зловмисника затримали

Про це інформує Поліція Харківської області.

Зазначається, що ввечері до поліції надійшло повідомлення від очевидців про стрілянину в Індустріальному районі міста. За адресою негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія.

"Поліцейські встановили, що під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив. 22-річного постраждалого – ветерана ЗСУ – госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

фото: Поліція Харківської області

Працівники поліції оперативно розшукали та затримали стрілка. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

фото: Поліція Харківської області

"Слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Всі деталі події встановлюються", - додали в поліції.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.