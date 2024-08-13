Справа ексзаступника міністра енергетики Хейла: ВАКС обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам
Вищий антикорупційний суд 13 серпня обрав запобіжні заходи ще двом підозрюваним у справі про хабар колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла
Про це інформує пресслужба ВАКС.
Зазначають, що 12 серпня слідчий суддя ВАКС частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала щодо одного з підозрюваних у справі Хейла, колишнього керівника державного підприємства, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.
Обом підозрюваним визначено обовʼязки строком на два місяці.
Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Нагадаємо, 12 серпня Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла до 8 жовтня 2024 року з можливістю внесення застави розміром 25 млн грн. Його підозрюють в хабарництві на пів мільйона доларів.
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