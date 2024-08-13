Справа ексзаступника міністра енергетики Хейла: ВАКС обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам

Про це інформує пресслужба ВАКС.

Зазначають, що 12 серпня слідчий суддя ВАКС частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала щодо одного з підозрюваних у справі Хейла, колишнього керівника державного підприємства, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.

Обом підозрюваним визначено обовʼязки строком на два місяці.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.