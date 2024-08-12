Кабмін звільнив заступника міністра енергетики Хейла

Про це повідомили в уряді.

"На своєму засіданні 12 серпня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Хейла Олександра Валерійовича з посади заступника міністра енергетики України", - йдеться у повідомленні.

У Міненерго перед цим повідомили, що невідкладно внесли подання до Кабміну про звільнення чиновника, якого затримали у Києві на хабарі $500 тисяч. Там зазначали, що відповідне рішення буде прийнято сьогодні.

Що передувало

Служба безпеки разом із НАБУ у Києві викрили його заступника та ще трьох спільників на хабарі у пів мільйона доларів.

Як зазначається, за цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника міністра енергетики. Однак посадовець, в чиї обов’язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення.

До незаконної діяльності він залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївщини та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря.

За даними слідства, передача неправомірної вигоди відбувалась через залучених спільників. Проте зловмисникам це не допомогло.

Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.