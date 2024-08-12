Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Кабмін звільнив заступника міністра енергетики Хейла

Кабмін звільнив заступника міністра енергетики Хейла

Світлана Кравченко
12 серпня, 2024 понедiлок
11:10
Суспільство Олександр Хейл

У понеділок, 12 серпня, Кабмін звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики. Раніше ЗМІ писали, що саме його підозрюють у хабарництві на пів мільйона доларів

Зміст

Про це повідомили в уряді.

"На своєму засіданні 12 серпня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Хейла Олександра Валерійовича з посади заступника міністра енергетики України", - йдеться у повідомленні.

У Міненерго перед цим повідомили, що невідкладно внесли подання до Кабміну про звільнення чиновника, якого затримали у Києві на хабарі $500 тисяч. Там зазначали, що відповідне рішення буде прийнято сьогодні.

Що передувало

Служба безпеки разом із НАБУ у Києві викрили його заступника та ще трьох спільників на хабарі у пів мільйона доларів.

Як зазначається, за цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. 

Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника міністра енергетики. Однак посадовець, в чиї обов’язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення.

До незаконної діяльності він залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївщини та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря.

За даними слідства, передача неправомірної вигоди відбувалась через залучених спільників. Проте зловмисникам це не допомогло.

Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги:
Україна
Кабмін
корупція в Україні
Енергетика
Читайте також:
Китай почав нові навчання у Жовтому морі
Автор Світлана Кравченко
10 серпня, 2024 субота
Китайські військові кораблі вперше за 5 років пройшли через води Британії на шляху до Росії
Посольство України у Білорусі
Автор Юлія Лаврук
10 серпня, 2024 субота
Білорусь погрожує закрити посольство України: яка причина
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін на брифінгу в суботу, 10 серпня 2024 року
Автор
10 серпня, 2024 субота
Міністр оборони Білорусі Хренін наказав стягнути війська до кордону з Україною
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.96
    Купівля 40.96
    Продаж 41.47
  • EUR
    Купівля 44.65
    Продаж 45.36
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
12 серпня
11:49
електроенергія
Через негоду є знеструмлення на Київщині: ситуація в енергосистемі 12 серпня
11:47
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україна має на меті дестабілізувати Росію атакою на Курськ, а мільйони переміщених українців сподіваються повернутися додому ще до закінчення війни. Акценти світових ЗМІ 12 серпня
11:37
Міноборони розробило нові процедури польотів для тактичної авіації відповідно до стандартів НАТО
11:13
графіті Бенксі з піраньями
Бенксі підтвердив авторство сімох робіт, створених у Лондоні за тиждень
11:00
Оновлено
На хабарі $500 тис. затримали заступника голови Міненерго: йому загрожує до 12 років ув'язнення
10:48
Пожежа, Афіни, Греція
У Греції вирує масштабна лісова пожежа: вогонь дістався околиць Афін
10:26
Ексклюзив
Це був спланований захід РФ: експерт з енергетики Омельченко про пожежу на ЗАЕС
10:14
У Маріуполі громадський транспорт перебуває в аварійному стані – ЦНС
10:01
OPINION
Геннадій Друзенко
Російсько-українська війна: кульмінація
10:00
Партизани виявили російську систему ППО "Панцир" на пляжі у Сочі
Партизани виявили російську систему ППО "Панцир" на пляжі у Сочі
10:00
День молоді
День молоді 2024: основна тематика, історія та значення
09:52
Ексклюзив
Сергій Згурець
Росіяни спеціально починають мусувати тему атомних станцій у контексті подій на Курщині: Згурець про пожежу на ЗАЕС
09:48
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 серпня: скільки коштують долар і євро
09:37
Китай
"Взяли до відома": Китай відреагував на просування Сил оборони у Курській області
09:11
Бєлгород
Росіяни оголосили евакуацію населення з прикордонного району Білгородщини через "активність ЗСУ"
08:39
Ексклюзив
Літаки Су-34 на аеродромі "Балтимор" у Воронежі
Ворог зміщує акценти в застосуванні авіації: комбат 92-ї ОШБр Федоренко про зменшення кількості ворожих КАБів на Харківському напрямку
08:35
школа в окупації
На окупованій Луганщині "ветерани" війни навчатимуть дітей: Кремль виділяє на це кошти, - ОВА
08:28
Запорізька АЕС
Пожежа на території ЗАЕС припинилася, рівень радіації в нормі, – Дніпропетровська ОВА
08:27
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
За добу на фронті сталося 124 боєзіткнення, окупанти продовжують штурмувати на 11 напрямках
08:05
OPINION
Михайло Басараб
Росія після Курська: все станеться набагато швидше
07:49
Інфографіка
втрати окупантів
Крилата ракета, 65 артсистем і 1080 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті
07:37
підводний човен класу Ohio
США скерували на Близький Схід атомний підводний човен та авіаносець
07:24
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про збиття дронів над трьома областями: росЗМІ пишуть про атаку на військовий аеродром під Москвою
07:01
путін
Наступ показує, що Путін нічого не контролює в Курській області, – голова оборонного комітету бундестагу
06:37
ізраїль обстріл
ЦАХАЛ повідомив про обстріл з боку Лівану
06:20
Карл Негаммер
Канцлер Австрії Карл Негаммер відреагував на пожежу на ЗАЕС
06:01
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий
Лісовий хоче об'єднати шкільну "історію України" з "всесвітньою історією". У науково-педагогічній спільноті із цим не всі згодні та збирають підписи
05:55
На ТОТ створюють молодіжні загони "добровольців" для допомоги курянам, – ЦНС
00:55
РФ просунулася біля трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
00:32
Оновлено
Запорізька АЕС
Енергоатом пояснив, чому могла виникнути пожежа на Запорізькій АЕС
00:06
Російський обстріл, вибух, Сумщина
У Сумській громаді внаслідок обстрілу РФ постраждала 9-річна дитина
2024, неділя
11 серпня
23:35
Світло
В окупованій Євпаторії аварійне відключення світла
23:29
Акція Free Azov (метро "Звіринецька", Київ, 16 червня 2024 року)
ФСБ дала вказівку послабити тиск на українських полонених, - правозахисник Осечкін
23:14
Оновлено
Обстріл Краматорська 11 серпня
Війська РФ зранку атакували Краматорськ: кількість постраждалих виросла до 8
23:11
Горіли сонячні панелі на даху: поблизу Одеси 40 рятувальників гасили вогонь у двох будинках
22:39
Херсон
У Херсоні через агресію РФ за день загинула людина, 9 постраждалих
22:23
Джо Байден
Байден детальніше пояснив, чому знявся з президентських виборів
21:56
ізраїльські солдати
"Будемо діяти проти терористичних організацій": Ізраїль закликає евакуюватися жителів Хан-Юніса у Газі
21:55
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Військовий експерт Снєгирьов розповів, чи можна зупинити наступ росіян у районі Покровська
21:53
Кадирівці вперше здалися в полон на Курщині (11 серпня 2024 року)
Кадирівці вперше здалися в полон на Курщині: в глибокому тилу, без жодного супротиву
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV