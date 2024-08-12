На хабарі $500 тис. затримали заступника голови Міненерго: йому загрожує до 12 років ув'язнення

Про це інформує пресцентр СБУ.

Як зазначається, за цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах Покровського напрямку фронту.

"Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника міністра енергетики. Однак посадовець, в чиї обов’язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення", - йдеться у повідомленні СБУ.

Повідомляється, що до незаконної діяльності він залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївщини та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря.

За даними слідства, передача неправомірної вигоди відбувалась через залучених спільників. Проте зловмисникам це не допомогло.

Правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників "на гарячому" після отримання частини хабаря. Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.