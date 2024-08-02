В Україні затримали співробітницю Мін’юсту та її спільника за підозрою в шахрайстві

Про це повідомляє ДБР.

За даними правоохоронців, чиновниця за 120 тисяч доларів обіцяла представнику бюджетоутворюючого підприємства регіону внести у реєстр нерухомого майна відомості про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення.

Крім того, вона залучила спільником свого знайомого, громадянина іншої держави, який називав себе "впливовим чиновником" Мін'юсту і мав виступати гарантом виконання обіцянок.

"1 серпня 2024 року спільники отримали перший транш у розмірі 30 тисяч доларів США та повідомили, що для позитивного розв'язання питання у заявника є два дні, щоб передати решту коштів. При цьому, чиновниця хизувалася впливовими знайомствами з керівниками правоохоронних органів", - кажуть у ДБР

Після отримання коштів обох фігурантів затримали та оголосили про підозру у замаху на заволодіння чужим майном з попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

Передбачене статтями покарання - до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.