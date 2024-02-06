Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Суд Москви заочно арештував Арестовича за двома звинуваченнями

Суд Москви заочно арештував Арестовича за двома звинуваченнями

6 лютого, 2024 вiвторок
10:08
Кримінал Олексій Арестович

У вівторок, 6 лютого, Басманний районний суд Москви заочно заарештував колишнього радника офісу президента України Олексія Арестовича. Його звинувачують за двома статтями

Про це інформує російське агентство ТАСС з посиланням на пресслужбу суду.

Уточнюється, що колишнього радника голови ОП розшукують за "публічні заклики до терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму". Також він звинувачується у поширенні фейків про армію РФ.

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту щодо А. Н. Арестовича на строк 2 місяці з моменту його фактичного затримання, а у разі екстрадиції або депортації на територію РФ - з моменту його передачі правоохоронним органам Російської Федерації", - йдеться у заяві суду.

  • У травні 2023 року росфінмоніторинг вніс Арестовича до переліку осіб, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або терору.
  • Пізніше, за фактом звернення групи нардепів, Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо Олексія Арестовича через його неправдиве повідомлення про злочин.
Теги:
Росія
Олексій Арестович
Читайте також:
ЗСУ, мобілізація
5 лютого, 2024 понедiлок
Комітет ВР визнав оновлений законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики
Володимир Цибулько
5 лютого, 2024 понедiлок
Зеленський торгується з Заходом, аби посидіти подовше при владі, - політолог Цибулько
Зеленський та Залужний
4 лютого, 2024 неділя
"Нам потрібне перезавантаження": Зеленський щодо питання про звільнення Залужного
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.49
    Купівля 37.49
    Продаж 38.05
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
6 лютого
10:46
Жозеп Боррель
Головний дипломат ЄС Боррель прибув в Україну
10:39
Контррозвідка СБУ
В Україні викрили російську агентурну мережу, до якої входили посадовці ГУР і СБУ
10:39
Анонс
Афіша виставки фотографа Дениса Кривого
У Києві відкриється виставка пам’яті фотографа Дениса Кривого
10:33
Нейробіологи зі США вперше надрукували на 3D-принтері нейронну тканину, що функціонує, як людський мозок
10:32
OPINION
Микола Княжицький
ФСБ, зокрема у Німеччині, активно захищає РПЦ в Україні
10:24
OPINION
Віталій Портников
Bihus.іnfo звинувачує СБУ. Колонка Віталія Портникова
10:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
10:20
Наталія Гуменюк
"Усвідомили, що втрата літаків реальна": Гуменюк заявила, що РФ шукає нові маршрути для пусків ракет
10:12
Конкурентка Трампа на праймеріз Гейлі попросила захисту в Секретної служби, - Reuters
10:07
OPINION
Віктор Бобиренко
Стеження за журналістами: у влади зашкварів вже на трьох януковичів
09:46
Урсула фон дер Ляйєн
Допомога у €50 млрд від ЄС: фон дер Ляєн сказала, коли Україна почне отримувати кошти
09:13
Латвія
Збройним силам Латвії постачали чай із Росії та сіль із Білорусі, - ЗМІ
09:10
Ексклюзив
"Все буде залежати від забезпечення наших військ": Згурець про оборону Авдіївки
09:09
Денис Малюська
"Сором за "роботу" спецслужби": Малюська про стеження за журналістами Bihus.Info
08:49
Ексклюзив
Ракета
"Ворог готується до наступної ракетної атаки": Гуменюк закликала реагувати на сигнали повітряної тривоги
08:35
російська армія, мобілізація
У Курській області російський солдат під час сварки розстріляв свого товариша по службі, - росЗМІ
08:28
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ вивела у Чорне море ракетоносій з загальним залпом до 4 "калібрів"
08:21
Оновлено
Наслідки обстрілу Харківщини 6 лютого
Росіяни обстріляли готель у Золочеві на Харківщині: загинула двомісячна дитина
08:19
Ексклюзив
Бердянськ
Окупанти не допускають колаборантів до виробництва дронів у Бердянську, - заступник голови райради Дудукалов
08:15
Джо Байден
Байден заветує законопроєкт про допомогу Ізраїлю, якщо в ньому не буде допомоги Україні
08:08
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Жереб кинуто. Але навіть без Залужного проблеми залишаться
08:05
Інфографіка
втрати окупантів
Російська армія втратила в Україні вже понад 390 тисяч окупантів, - Генштаб
07:50
Ентоні Блінкен
Блінкен приїхав на Близький Схід і обговорив із саудівським принцом бін Салманом шляхи завершення війни Ізраїлю та ХАМАС
07:39
повінь
Повені та зсуви ґрунту: на Філіппінах через стихію загинуло щонайменше 20 людей
07:16
нафта ембарго санкції
Країни G7 планують посилити правила імпорту російської нафти, - ЗМІ
06:46
На фото біженці з України
У Молдові створять установи для інтеграції біженців з України
06:38
Гелікоптер Black Hawk
У Колумбії впав військовий гелікоптер Black Hawk: загинули 4 людини
06:20
безпілотник, дрон
Росіяни звинуватили ЗСУ в обстрілі Білгородської області дронами
05:59
світ Африка ГУР вагнерівці війна з Росією
Бійці ГУР захопили у Судані вагнерівців, які планували держпереворот, - ЗМІ
05:58
Велика Британія
"Кращі результати для поранених": Британія показала, як навчає українських військових хірургів
05:35
Європарламент
Європарламент і Рада ЄС попередньо погодили створення Українського фонду на €50 млрд
05:26
Японія і ЄС
Мелоні та Кішіда підтвердили рішучість Італії та Японії у підтримці України
05:08
Чечня Росія кадирівці моліція
У Грозному співробітники ОМОН-Ахмат розстріляли авто підполковника МВС
04:39
аеропорт, Франкфурт
У Німеччині анонсують новий страйк: протестуватимуть пілоти та персонал Lufthansa
04:12
Після атаки дронів у чотирьох портах Ленінградській області РФ ввели надзвичайний режим
03:16
Росія транспорт аеропорти санкції проти Росії
У Росії літак з відомими фігуристами застряг в снігу
02:48
санкції проти Росії
Євросоюз може обмежити пересування дипломатів із РФ, - Politico
02:20
Іран
Іран розпочав будівництво четвертого в країні ядерного реактора
01:52
Реджеп Ердоган та Путін
Це може сприяти припиненню зловмисної діяльності Кремля, - держдеп про контакти Туреччини і РФ
01:24
Олексій Данілов
Данілов заявив, що вибори відбудуться "коли здобудемо перемогу у цій війні"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV