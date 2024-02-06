Суд Москви заочно арештував Арестовича за двома звинуваченнями
У вівторок, 6 лютого, Басманний районний суд Москви заочно заарештував колишнього радника офісу президента України Олексія Арестовича. Його звинувачують за двома статтями
Про це інформує російське агентство ТАСС з посиланням на пресслужбу суду.
Уточнюється, що колишнього радника голови ОП розшукують за "публічні заклики до терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму". Також він звинувачується у поширенні фейків про армію РФ.
"Суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту щодо А. Н. Арестовича на строк 2 місяці з моменту його фактичного затримання, а у разі екстрадиції або депортації на територію РФ - з моменту його передачі правоохоронним органам Російської Федерації", - йдеться у заяві суду.
- У травні 2023 року росфінмоніторинг вніс Арестовича до переліку осіб, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або терору.
- Пізніше, за фактом звернення групи нардепів, Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо Олексія Арестовича через його неправдиве повідомлення про злочин.
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