Суд Москви заочно арештував Арестовича за двома звинуваченнями

Про це інформує російське агентство ТАСС з посиланням на пресслужбу суду.

Уточнюється, що колишнього радника голови ОП розшукують за "публічні заклики до терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму". Також він звинувачується у поширенні фейків про армію РФ.

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту щодо А. Н. Арестовича на строк 2 місяці з моменту його фактичного затримання, а у разі екстрадиції або депортації на територію РФ - з моменту його передачі правоохоронним органам Російської Федерації", - йдеться у заяві суду.