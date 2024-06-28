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Суд виніс вирок чоловіку, який у Києві намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика в парку

28 червня, 2024 п'ятниця
16:40
Кримінал суд, вирок

Суд дав 10 років тюрми чоловікові, який у стані алкогольного сп'яніння намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика у парку Партизанської слави у Києві

Зміст

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Прокурор у суді довів, що у вересні 2023 року обвинувачений в стані алкогольного сп’яніння зайшов до громадської вбиральні парку Партизанської слави в м. Києві, де побачив 12-річного потерпілого. Він затягнув дитину до однієї із кабінок вбиральні та намагався зґвалтувати. Але в цей час у приміщення зайшов інший відвідувач, який, почувши крики дитини, врятував хлопчика, а чоловіка затримав і передав працівникам Муніципальної варти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час судового розгляду обвинувачений заперечував свою вину, однак Дарницький районний суд Києва ухвалив рішення дати йому 10 років тюрми – максимальне покарання, передбачене ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152 України.

Окрім того, відомості про чоловіка будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
новини Києва
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