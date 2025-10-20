"Треба, щоб командування корпусу пояснило ситуацію": нардепка Бобровська про затримання військових в Тернополі

Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка України від "Голосу", членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВР Соломія Бобровська.

"Я корелююся лише з Кримінальним кодексом і відповідальністю, і моя позиція була би наступна, щоб був проведений аудит, де перебувають ті чи інші військовослужбовці у бригад, які сьогодні є на лінії бойового зіткнення. Було б добре провести, в принципі, аудит. І ви знаєте, що після таких аудитів дуже часто знаходять випадки, коли були виплати бойових", - сказала вона.

За словами нардепки, це просто безкінечна історія.

"Списувались кошти, а люди там не були, вони будували комусь хати, дачі. Це були чиїсь в різних відносинах, чоловіки чи жінки, з своїми там командирами чи командним складом. І це просто така доволі типова історія. Те, що ми побачили в Тернополі, це просто абсолютно ганьба. І добре, що Третій корпус дав свій коментар, що вони будуть співпрацювати. Але за таке має бути в тому числі і публічне пояснення і вибачення. Так, зараз вони в статусі підозрюваних, але є багато свідків, на жаль, які чітко говорять про ті чи інші речі. І було б добре, щоб в себе теж командування військове цього корпусу взяло сміливість пояснити, що власне відбувалося, чому їхні бійці не були в зоні виконання завдань своєї бригади чи свого корпусу", - вважає Бобровська.

Вона ще раз наголошує на аудиті щодо того, де перебувають військовослужбовці, які вони виплати отримують, щоб потім в нас не було крайніх.

"Як ми дуже часто чуємо від Генерального штабу, про малу чисельність людей, які сьогодні на передовій, що нам потрібно більше і більше людей, так воно не працює. Тут має бути, зокрема, встановлена чітка справедливість в середині Збройних сил, в першу чергу, тому що це найбільший масив людського потенціалу в Силах безпеки і оборони. І зрештою були покарані ті, хто за це мають нести відповідальність", - додала нардепка.

Вона назвала, те, що сталося в Тернополі - абсолютно ганебною історією.

"Я б дуже не хотіла, щоб це перетворювалось в постійні прояви, але в тому чи іншому мірі, чи це буде кошмарення бізнесу, чи це таке якесь мародерство, чи така поведінка до людей, вона, на жаль, спостерігається не лише від одного підрозділу, а від інших, хто любить ходити дуже в формі і вирішувати особливо бізнесові питання. Не хотілось би їх називати, але такі речі поширені і вони мають просто присікатися на корені, звичайно. Якщо, звісно, для них немає політичного дозволу це робити. Ось в чому найгірша нас може очікувати історія, в принципі", - зазначила Бобровська.

На її думку, мета може бути одна - це поширення впливу, це збільшення ресурсу фінансового.

"Кожна бригада, яка сьогодні дуже публічна, вона поставила свою рамку поведінки і дозволила своїм бійцям себе в певних рамках вести. І я би хотіла застерегти від протиправних діянь, тому що наявність шевронів крутих структур або спецпідрозділів не гарантує за убезпечення відповідальності від кримінального кодексу. Я б, мабуть, доволі широко б на це питання відповіла. Але тут має займатися в першу чергу ДБР такими речами і не закривати на такі речі очі і плюс інформувати суспільство, пояснювати, що відбулось, а не просто приховувати і замовчувати такі речі", - підсумувала нардепка.