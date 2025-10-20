Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Кримінал "Треба, щоб командування корпусу пояснило ситуацію": нардепка Бобровська про затримання військових в Тернополі
Ексклюзив

"Треба, щоб командування корпусу пояснило ситуацію": нардепка Бобровська про затримання військових в Тернополі

Євген Козярін
20 жовтня, 2025 понедiлок
18:13
Кримінал Соломія Бобровська

Те, що ми побачили в Тернополі, коли затримали військових через підозру в криміналі - це просто абсолютна ганьба

Зміст

Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка України від "Голосу", членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВР Соломія Бобровська.

"Я корелююся лише з Кримінальним кодексом і відповідальністю, і моя позиція була би наступна, щоб був проведений аудит, де перебувають ті чи інші військовослужбовці у бригад, які сьогодні є на лінії бойового зіткнення. Було б добре провести, в принципі, аудит. І ви знаєте, що після таких аудитів дуже часто знаходять випадки, коли були виплати бойових", - сказала вона.

За словами нардепки, це просто безкінечна історія. 

"Списувались кошти, а люди там не були, вони будували комусь хати, дачі. Це були чиїсь в різних відносинах, чоловіки чи жінки, з своїми там командирами чи командним складом. І це просто така доволі типова історія. Те, що ми побачили в Тернополі, це просто абсолютно ганьба. І добре, що Третій корпус дав свій коментар, що вони будуть співпрацювати. Але за таке має бути в тому числі і публічне пояснення і вибачення. Так, зараз вони в статусі підозрюваних, але є багато свідків, на жаль, які чітко говорять про ті чи інші речі. І було б добре, щоб в себе теж командування військове цього корпусу взяло сміливість пояснити, що власне відбувалося, чому їхні бійці не були в зоні виконання завдань своєї бригади чи свого корпусу", - вважає Бобровська.

Вона ще раз наголошує на аудиті щодо того, де перебувають військовослужбовці, які вони виплати отримують, щоб потім в нас не було крайніх.

"Як ми дуже часто чуємо від Генерального штабу, про малу чисельність людей, які сьогодні на передовій, що нам потрібно більше і більше людей, так воно не працює. Тут має бути, зокрема, встановлена чітка справедливість в середині Збройних сил, в першу чергу, тому що це найбільший масив людського потенціалу в Силах безпеки і оборони. І зрештою були покарані ті, хто за це мають нести відповідальність", - додала нардепка.

Вона назвала, те, що сталося в Тернополі - абсолютно ганебною історією.

"Я б дуже не хотіла, щоб це перетворювалось в постійні прояви, але в тому чи іншому мірі, чи це буде кошмарення бізнесу, чи це таке якесь мародерство, чи така поведінка до людей, вона, на жаль, спостерігається не лише від одного підрозділу, а від інших, хто любить ходити дуже в формі і вирішувати особливо бізнесові питання. Не хотілось би їх називати, але такі речі поширені і вони мають просто присікатися на корені, звичайно. Якщо, звісно, для них немає політичного дозволу це робити. Ось в чому найгірша нас може очікувати історія, в принципі", - зазначила Бобровська.

На її думку, мета може бути одна - це поширення впливу, це збільшення ресурсу фінансового. 

"Кожна бригада, яка сьогодні дуже публічна, вона поставила свою рамку поведінки і дозволила своїм бійцям себе в певних рамках вести. І я би хотіла застерегти від протиправних діянь, тому що наявність шевронів крутих структур або спецпідрозділів не гарантує за убезпечення відповідальності від кримінального кодексу. Я б, мабуть, доволі широко б на це питання відповіла. Але тут має займатися в першу чергу ДБР такими речами і не закривати на такі речі очі і плюс інформувати суспільство, пояснювати, що відбулось, а не просто приховувати і замовчувати такі речі", - підсумувала нардепка.

  • Нагадаємо, поліцейські Тернопільської області викрили групу військовослужбовців, які незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. Затримані у Тернополі за катування цивільних військові виявилися бійцями 3-ї штурмової бригади.
Теги:
Суспільство
Україна
Тернопіль
військові
Коментар з Антоном Борковським
Читайте також:
МВФ
Автор Анатолій Буряк
18 жовтня, 2025 субота
МВФ вимагає від НБУ девальвувати гривню, - Bloomberg
Володимир Путін тисне руку посланнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 11 квітня 2025 року
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Віткофф на зустрічі у Вашингтоні вимагав від української делегації віддати росіянам Донбас з огляду на "переважну російськомовність" регіону, - WP
Ахтем Чийгоз
Автор Марина Клюєва
19 жовтня, 2025 неділя
Після звільнення Криму ми побачимо не одну Бучу і Маріуполь, - нардеп Чийгоз
Київ
+7.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 48.43
    Продаж 49.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
20 жовтня
19:05
Ексклюзив
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
"Це ідіотизм – відповідати РФ дзеркально": експерт Рябцев, про те, чому атаки на російські газзаводи і підстанції не мають сенсу
18:52
Путін провалив спробу "перезавантажити" військову присутність у Сирії, - ЦПД
18:40
Ексклюзив
Володимир Огризко
"Іншої точки дотику не бачу": Огризко припустив, які саме питання можуть опинитися на столі переговорів у Будапешті
18:30
Оновлено
Андрій Яценко
Помер лідер та засновник гурту Green Grey Андрій "Дизель" Яценко
18:26
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Очільник МЗС Угорщини Сіярто відвідає Вашингтон на тлі можливої зустрічі Трампа й Путіна
18:09
Ексклюзив
Тарас Загородній
Після першого блекауту на території Росії, перемовини підуть для України по-іншому, – політолог Загородній про останні вимоги РФ
18:08
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 133 бої, 55 з них зафіксували на Покровському напрямку
18:02
OPINION
Найімовірніший сценарій: затяжна війна
18:00
Ексклюзив
Україна Польща
Російська пропаганда у Польщі розгойдала негативні настрої стосовно українців, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
17:57
Кожна евакуація — це лотерея, — керівник місії "Проліска" на Донеччині
17:45
Кая Каллас
Каллас запевнила, що до Спецтрибуналу проти злочину агресії РФ доєднаються 25 країн ЄС
17:37
Оновлено
Рубіо, Лавров
У РФ оголосили про телефонну розмову Рубіо й Лаврова. Reuters пише про ймовірність їхньої зустрічі 23 жовтня
17:30
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Російські еліти живуть в логіці транзиту влади, - політолог Денисенко
17:23
PR
Український жіночий конгрес 2025
Український Жіночий Конгрес-2025: що, де і коли
17:13
Представник ГУР Вадим Скібіцький
Удари по критичній інфраструктурі РФ завдають втрат до 30%, - Скібіцький
17:01
Аналітика
F/A-18E Super Hornet
Ядерні навчання НАТО 2025: як Захід діятиме проти "нових деструктивних технологій"
16:58
гелікоптери Airbus
Для захисту обʼєктів енергетики залучать додаткові гелікоптери, - Зеленський
16:47
Огляд
Отаман, якого боялася Москва: 95 років тому більшовики розстріляли генерала УНР Юрія Тютюнника
16:30
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
Скібіцький про "Гром-1" і "Гром-2": РФ вивела на середнє виробництво бомби дальністю до 200 км
16:20
лукашенко і путін
Росія готується до можливого конфлікту з території Білорусі, навчання "Захід-2025" це продемонстрували, — ГУР
16:10
Ексклюзив
шахед
Іран робить крейсери для запуску "шахедів", - авіаексперт Храпчинський
16:00
OPINION
Вихід США з перемовин — дуже критична для Путіна подія
15:59
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:42
Михайло Драпатий
У ЗСУ створили Угруповання об'єднаних сил під командуванням Драпатого
15:36
нафта роснефть
Рада ЄС схвалила план повної відмови від російських нафти й газу: Угорщина та Словаччина виступили проти
15:01
Дмитро Пєсков
У Кремлі відкинули ідею Трампа зупинити війська по лінії зіткнення
14:16
Огляд
Муаммар Каддафі
Революція, 40 років правління, шабля від Юлії Тимошенко і жорстоке вбивство: минає 14 років із дня смерті лівійського диктатора Каддафі
14:00
OPINION
Розмови про мир не наближають миру
13:56
паливна криза в Криму
У Криму посилюється паливна криза: після ударів ЗСУ зникли бензин і дизель
13:50
Микола Колісник
"Логіка прослідковується чітко": заступник міністра енергетики Колісник пояснив, якими є особливості нової тактики ударів РФ по енергоінфраструктурі
13:00
Ексклюзив
Україна Польща
Українців та поляків об’єднує безліч речей: історія, родинні відносини, культурні коди, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
12:57
Zoom, Snapchat, Duolingo: через масштабний збій інтернет-сервісів Amazon не працюють низка популярних застосунків
12:51
Членство без повного права голосу: Politico пише, що ЄС готує план, аби розблокувати можливість вступу України до блоку
12:49
Володимир Зеленський
Зеленський висловив готовність до зустрічі з Трампом і Путіним у будь-якому форматі, навіть у Будапешті
12:29
військовий квиток, мобілізація
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію на 90 днів
12:03
OPINION
"Війна Байдена" ставатиме "війною Трампа"
12:01
Жан-Ноель Барро
Невдовзі Україна отримає кошти за рахунок "репараційного кредиту" від ЄС, - глава МЗС Франції Барро
11:57
заморозки
Наталка Діденко розповіла, де в Україні найближчої ночі чекати на заморозки
11:49
Ексклюзив
польща україна , біженці
Росія дуже активно працює над заходами, які компрометують українців у Польщі, - політоглядачка Попович
11:34
Зеленський і Макрон
"Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни": Зеленський провів розмову з Макроном
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV