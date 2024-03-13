У 2022 році намагалася зірвати контрнаступ на Харківщині: СБУ затримала підозрювану

Про це пише пресцентр СБУ.

Зазначається, що з червня до вересня 2022 року підозрювана передавала окупантам геолокації підрозділів ЗСУ, які були зосереджені на Куп’янському напрямку. Також вона "звітувала" про важке озброєння та орієнтовну кількість особового складу українських військ.

Цю інформацію місцева жителька передавала представнику російської розвідки, який на той час перебував у складі окупаційного МВС у Балаклії.

"Після звільнення Харківщини фігурантка "залягла на дно" у деокупованій Балаклії, де намагалась знищити докази своєї співпраці з агресором", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ з метою надання її незаконним збройним формуванням). Жінці загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.