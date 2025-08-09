У Дніпрі та області викрили 36 шахрайських кол-центрів: як вони працювали

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, у Дніпрі 9 серпня прокурори Офісу генерального прокурора припинили діяльність одразу п’яти шахрайських кол-центрів.

Кожен центр налічував близько 250 робочих місць із сучасною технікою, гарнітурами та програмним забезпеченням для маскування телефонних номерів. Зловмисники користувалися SIM-картами операторів Євросоюзу.

Потерпілих вводили в оману під виглядом працівників банків та сервісних компаній, після чого отримували доступ до їхніх коштів.

Під час обшуків було вилучено понад тисячу одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, велику кількість іноземних SIM-карт, а також інші носії інформації та документацію.

Днем раніше за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної та окружних прокуратур було припинено діяльність 31 шахрайського кол-центру.

Ці центри функціонували не тільки у Дніпрі, але й у Кривому Розі, Нікополі, Кам'янському та Самарі Дніпропетровської області.

Частина викритих кол-центрів маскувалася під брокерські компанії або псевдофінансові платформи. Їхні "оператори" переконували громадян інвестувати кошти у криптовалюту, обіцяючи високі прибутки від торгівлі на біржі.

Інші учасники злочинних схем видавали себе за співробітників банків або державних установ.

Вони застосовували різноманітні методи телефонного шахрайства, щоб виманити конфіденційну інформацію та здійснити несанкціоноване списання коштів з банківських рахунків потерпілих. Незаконно отримані кошти потім переказувалися на підставні рахунки та банківські картки, після чого — обготівковувалися через підконтрольних осіб.

Серед потерпілих – громадяни України, зокрема військовослужбовці, а також іноземці.

У ході обшуків вилучено понад 2000 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, готівку, підроблені посвідчення та інші речові докази. Наразі прокурори готують клопотання щодо арешту вказаного майна.

Досудове розслідування триває у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі, та ідентифікуються потерпілі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.