СБУ на Дніпровщині затримала військового Держспецтрансслужби Міноборони, завербованого росіянами

Про це інформує пресцентр СБУ.

Як зазначається, затримання відбулося ще на етапі, коли фігурант проходив загальновійськову підготовку на полігоні.

Розслідування встановило, що військовий був завербований окупантами одразу після мобілізації до відповідного підрозділу. Він потрапив у поле зору ГРУ РФ через свої проросійські коментарі у соцмережах.

Головним завданням агента було коригування повітряних атак ворога по Силах оборони у Дніпропетровській області. Він злив російській спецслужбі геолокації військової частини, де сам проходив військовий вишкіл.

Потім фігурант почав збирати координати суміжних формувань Сил оборони, по яких окупанти планували здійснити ракетні удари. Зібрані розвіддані він месенджером передавав куратору у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом потенційних цілей.

Військова контррозвідка СБУ викрила агента, задокументувала його контакти з російським ГРУ і затримала. Під час обшуку у затриманого вилучили телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ у Дніпропетровській області повідомили чоловіку про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.