У Кременчуці чоловік влаштував стрілянину в ТЦК: поранено двох військових
У Кременчуці Полтавської області чоловік відкрив вогонь у територіальному центрі комплектування, унаслідок чого двоє військових отримали поранення
Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП.
Близько 16:00 поліція доставила до ТЦК військовозобов’язаного чоловіка. Під час оформлення документів та обов’язкового медогляду він раптово дістав пістолет і здійснив кілька пострілів.
Унаслідок стрілянини двоє військовослужбовців дістали поранення гомілок. Їх госпіталізували, стан постраждалих стабільний — загрози життю немає.
Стрільця оперативно затримали правоохоронці. Наразі тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин події.
- 2 жовтня в Кривому Розі чоловік під час проведення заходів оповіщення представниками Територіального центру комплектування поранив двох військових ТЦК і СП.
