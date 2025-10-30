У Кременчуці чоловік влаштував стрілянину в ТЦК: поранено двох військових

Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП.

Близько 16:00 поліція доставила до ТЦК військовозобов’язаного чоловіка. Під час оформлення документів та обов’язкового медогляду він раптово дістав пістолет і здійснив кілька пострілів.

Унаслідок стрілянини двоє військовослужбовців дістали поранення гомілок. Їх госпіталізували, стан постраждалих стабільний — загрози життю немає.

Стрільця оперативно затримали правоохоронці. Наразі тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин події.