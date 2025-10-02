У Кривому Розі чоловік поранив двох військових ТЦК: один із постраждалих перебуває у важкому стані

Про це повідомив Дніпропетровський обласний відділ центру.

"Під час перевірки документів громадянин, якого зупинили уповноважені особи, він дістав холодну зброю та завдав поранень двом військовослужбовцям ТЦК та СП. Після скоєного нападу зловмисник втік з місця події", – йдеться в дописі.

Поранених військових доставили до лікарні: один із них перебуває у важкому стані.

Поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину інформацію щодо нападу за статтею Кримінального кодексу про умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

"Наразі особу ймовірного нападника встановлено, з ним розпочаті слідчі дії", – резюмував ТЦК.