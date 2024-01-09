У Міноборони заявили, що розірвуть договори з компаніями, які пов'язані з Гринкевичами

Про це Половенко заявив під час пресконференції "Легка промисловість - за прозорі закупівлі: українському захиснику - українську форму!".

"Позиція стосовно кейсу Гринкевичів така, що після публікації в ЗМІ Міністерством оборони було одразу прийнято рішення стосовно розривання тих договорів, які було укладено", - сказав він.

Що відомо про бізнесмена Гринкевича

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали працівники ДБР за спробу дати хабар в $500 тис. одному із керівників Бюро. Річ у тім, що компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють в махінаціях з закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень. .

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Згодом стало відомо, що пов’язані з Гринкевичем компанії постачали Міноборони бронежилети й шоломи за завищеними цінами.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.