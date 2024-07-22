У Польщі чоловік із ножем напав на двох українських підлітків, їх госпіталізували

Про це повідомляє polskieradio24.

Чоловік 26 років напав на двох 15-річних українців. За неофіційними даними, нападник родом з Узбекистану. Зазначається, що він прибув на місце події з рюкзаком від компанії, яка займається доставкою їжі.

Діти отримали поранення рук і живота. З ними також були однолітки, які не постраждали.

Винуватця нападу поліція вже затримала. Під час втечі зловмисник нібито втратив свої речі, що дозволило поліції швидко вийти на його слід.

Інформацію про напад підтвердив офіцер поліції Каміль Соботка в інтерв’ю polskieradio24.pl: "Нам надійшло повідомлення, що сьогодні о 15:00 у Бродненському лісі стався напад з ножем".

Поліцейський додав, що мотиви нападника наразі невідомі. Інформації про поточний стан постраждалих підлітків і про те, в якій лікарні вони перебувають, немає.

За його словами, зловмисник затриманий, щодо нього вживаються заходи.