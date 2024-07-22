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У Польщі чоловік із ножем напав на двох українських підлітків, їх госпіталізували

22 липня, 2024 понедiлок
23:21
Кримінал напад з ножем

У понеділок, 22 липня, у польській столиці Варшаві чоловік напав з ножем на двох українських 15-річних підлітків. Дітей із важкими травмами доставили до лікарні, а нападника затримала поліція

Зміст

Про це повідомляє polskieradio24.

Чоловік 26 років напав на двох 15-річних українців. За неофіційними даними, нападник родом з Узбекистану. Зазначається, що він прибув на місце події з рюкзаком від компанії, яка займається доставкою їжі.

Діти отримали поранення рук і живота. З ними також були однолітки, які не постраждали.

Винуватця нападу поліція вже затримала. Під час втечі зловмисник нібито втратив свої речі, що дозволило поліції швидко вийти на його слід.

Інформацію про напад підтвердив офіцер поліції Каміль Соботка в інтерв’ю polskieradio24.pl: "Нам надійшло повідомлення, що сьогодні о 15:00 у Бродненському лісі стався напад з ножем".

Поліцейський додав, що мотиви нападника наразі невідомі. Інформації про поточний стан постраждалих підлітків і про те, в якій лікарні вони перебувають, немає.

За його словами, зловмисник затриманий, щодо нього вживаються заходи.

  • Нагадаємо, що 10 червня у німецькому місті Франкфурт невідомий здійснив напад на біженку з України, унаслідок чого жінка отримала ножові поранення. Поліція затримала 19-річного афганця.

Теги:
Світ
Україна
Польща
біженці з України
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