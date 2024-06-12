У Німеччині чоловік із ножем напав на українку: у злочині підозрюють 19-річного афганця
У німецькому місті Франкфурт невідомий здійснив напад на біженку з України, унаслідок чого жінка отримала ножові поранення. Поліція затримала 19-річного афганця
Про це повідомляє Bild.
Зазначається, що інцидент трапився серед дня понеділка, 10 червня, у місцевому парку.
За даними поліції, нападник побачив 41-річну жінку, коли вона сиділа на лавочці на березі Майна. Чоловік підійшов до жінки ззаду, схопив за плече та завдав кілька ударів ножем у голову та шию.
Українка змогла відбігти на кілька метрів, але перечепилася й упала. Доки вона лежала на землі, нападник ще раз ударив її ножем.
На крики потерпілої почали збігатися люди, а зловмисник тим часом утік. Свідки надали жінці першу допомогу та зателефонували в службу 911, медики приїхали на виклик. Наразі про стан постраждалої не повідомляється.
Поліція за гарячими слідами затримала нападника, який ховався в кущах неподалік. Ніж був при ньому.
Повідомляється, що зловмисником виявився 19-річний Мохаммад Заман А., який до цього ніколи не потрапляв до уваги правоохоронців. Його арештували, прокуратура розслідує замах на вбивство.
- Крім того, ввечері 19 травня у німецькому Дортмунді стався напад з ножем на 15-річного громадянина України, у результаті чого підліток отримав поранення та був госпіталізований.
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