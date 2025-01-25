У Полтаві до одного року засудили хлопця, який поширював інтимні відео з колишньою дівчиною

Про це повідомляє "Полтавщина".

Зазначається, що обвинувачений Олексій К., уродженець Хмельницького, із січня до червня 2019 року зустрічався із дівчиною та фільмував на свій телефон статеві акти із нею. Коли пара розійшлася, хлопець почав розсилати ці відео подругам та знайомим дівчини через Messenger у Facebook.

Чоловік заперечував свою провину в суді, стверджуючи, що нічого нікому не відправляв. Однак зібрані докази, а також свідчення потерпілої та свідків переконали суд у винуватості Олексія.

Суд призначив йому 1 рік обмеження волі за виготовлення, розповсюдження порновідео та за порушення недоторканості приватного життя (ч.1 ст.182 та ч.2 ст.301 КК України). Але від відбування покарання звільнили, а провадження закрили у зв’язку з закінченням строків давності. Серед речових доказів: мобільний телефон із сім-картою, планшет з флешкою, які вилучили у хлопця. Речі апеляційний суд постановив конфіскувати у власність держави.

Слід зазначити, що апеляційний суд трохи змінив вирок Київського райсуду, який був винесений 3 листопада 2023 року. Проте ця зміна повипливала лише на долю речових доказів.