У РФ відкрили справу проти співачки та ексдепутатки Максакової за заклик підтримувати ЗСУ

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерела росЗМІ.

Зазначається, що справу порушили за статтею про публічні заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки держави, через викладене Максаковою у соцмережах торіу інтерв'ю українському каналу "Сейчас".

Максаковій загрожує до 6 років колонії. 47-річна співачка зараз перебуває за межами РФ.

У травні 2023 року російський мін'юст вніс Максакову до реєстру "іноземних агентів", звинувативши, зокрема, у закликах до міжнародної підтримки України та повалення влади в Росії. Також її кілька разів штрафували за адміністративними статтями про невиконання обов'язків агента.