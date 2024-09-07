У РФ відкрили справу проти співачки та ексдепутатки Максакової за заклик підтримувати ЗСУ
Колишня солістка Маріїнського театру та ексдепутатка держдуми Марія Максакова стала в Росії підозрюваною у кримінальній справі. Приводом для цього став її заклик жертвувати гроші української армії
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерела росЗМІ.
Зазначається, що справу порушили за статтею про публічні заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки держави, через викладене Максаковою у соцмережах торіу інтерв'ю українському каналу "Сейчас".
Максаковій загрожує до 6 років колонії. 47-річна співачка зараз перебуває за межами РФ.
У травні 2023 року російський мін'юст вніс Максакову до реєстру "іноземних агентів", звинувативши, зокрема, у закликах до міжнародної підтримки України та повалення влади в Росії. Також її кілька разів штрафували за адміністративними статтями про невиконання обов'язків агента.
- Також раніше ексдепутатка держдуми від "Єдиної Росії" Максакова розповіла про стосунки президента РФ з колишньою гімнасткою Аліною Кабаєвою.
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