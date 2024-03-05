У суд скерували справу про завдання збитків державному ПАТ "Центренерго" на 176 млн грн

Про це повідомило НАБУ.

Справа стосується колишнього члена дирекції ПАТ "Центренерго", ексначальника департаменту енергокомпанії, а також керівника приватної компанії. Вони обвинувачені у зловживанні службовими становищем і підробленні.

За даними слідства, "Центренерго" у 2020 році підписало контракти щодо продажу електроенергії ТОВ "Юнайтед Енерджі", що перемогло в аукціонах. Зазначено, що компанія повинна була сплатити штраф унаслідок невідбору законтрактованої електроенергії відповідно до угод. Аби уникнути цього, "Юнайтед Енерджі" уклало з "Центренерго" заднім числом додаткові контракти, згідно з якими положення про дозволені межі відхилення у розмірі 5% від договірного обсягу відібрання електроенергії були виключені.

"Такі зміни дозволили згаданому ТОВ відбирати будь-який обсяг електроенергії попри те, що за умовою проведених аукціонів відібрання договірного обсягу електроенергії мало бути гарантоване. У результаті цих дій ПАТ не отримало 176,8 млн грн", - пояснили в НАБУ.

САП і НАБУ 4 травня минулого року оголосили фігурантам підозру, а у жовтні розслідування щодо цієї справи було завершено.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.