Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

Йдеться про колишнього члена дирекції ПАТ "Центренерго", ексначальника департаменту ПАТ "Центренерго" та керівника приватної компанії.

За даними слідства, у 2020 році Центренерго уклало договір про продаж електроенергії з переможцем аукціону - ТОВ "Юнайтед Енерджі". Внаслідок часткового відключення електроенергії приватна компанія була зобов'язана сплатити штраф.

Згодом компанія та підприємство підписали додаткову угоду, яка заднім числом виключає з основного договору положення про дозволені відхилення від обсягів відбору електроенергії.

Це дозволило"Юнайтед Енерджі" відбирати будь-який обсяг електроенергії, попри те, що за умовою проведених аукціонів відібрання договірного обсягу електроенергії мало бути гарантоване.

У результаті цих дій Центренерго не отримало 176,8 млн гривень.

Правоохоронні органи не змогли розшукати колишніх посадовців Центренерго, тож їм повідомили про підозру у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України, яка передбачає вручення письмового повідомлення про підозру.