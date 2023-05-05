Завдали збитків на понад 176 млн грн: про підозру повідомили експосадовцям Центренерго й керівнику приватної компанії
Колишнім посадовцям Центренерго та керівнику приватної компанії повідомили про підозру у завданні збитків державному енерговиробнику на понад 176 млн гривень
Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.
Йдеться про колишнього члена дирекції ПАТ "Центренерго", ексначальника департаменту ПАТ "Центренерго" та керівника приватної компанії.
За даними слідства, у 2020 році Центренерго уклало договір про продаж електроенергії з переможцем аукціону - ТОВ "Юнайтед Енерджі". Внаслідок часткового відключення електроенергії приватна компанія була зобов'язана сплатити штраф.
Згодом компанія та підприємство підписали додаткову угоду, яка заднім числом виключає з основного договору положення про дозволені відхилення від обсягів відбору електроенергії.
Це дозволило"Юнайтед Енерджі" відбирати будь-який обсяг електроенергії, попри те, що за умовою проведених аукціонів відібрання договірного обсягу електроенергії мало бути гарантоване.
У результаті цих дій Центренерго не отримало 176,8 млн гривень.
Правоохоронні органи не змогли розшукати колишніх посадовців Центренерго, тож їм повідомили про підозру у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України, яка передбачає вручення письмового повідомлення про підозру.
- Двом колишнім посадовцям Центренерго повідомили про підозру у зловживанні владою та заволодінні понад 5,3 млн гривень.
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