Двох експосадовців Центренерго підозрюють у розтраті на понад 5,3 млн грн
Двом колишнім посадовцям Центренерго повідомили про підозру у зловживанні владою та заволодінні понад 5,3 млн гривень
Про це інформує Національне антикорупційне бюро України.
У 2018 році підозрювані за завищеними цінами придбали труби та інших виробів для підприємств товариства.
"Двом колишнім посадовим особам ПАТ "Центренерго" (78,29% акцій належать державі) 12 липня 2022 року детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру у зловживанні владою та заволодінні понад 5,3 млн грн. Також про підозру повідомили і їхньому співучаснику – власнику приватної компанії", - йдеться в повідомленні.
Посадовці Центренерго завищували ціну, створювали перешкоди для участі у тендері, аби перемогла потрібна їм компанія.
"При цьому ця компанія сама нічого не виробляла, виконуючи класичну роль посередника. Детективи зафіксували випадки, коли товар фізично постачався від інших компаній-виробників продукції ПАТ "Центренерго" напряму, тоді як на папері постачальником була компанія-учасниця схеми. Так само, вона й одержувала гроші за поставлені вироби", - додають в НАБУ.
Правоохоронці зібрали докази щодо трьох випадків корупції для Центренерго, через які держпідприємство переплатило понад 5,3 млн грн.
Довідково. ПАТ "Центренерго" - єдина в Україні державна енергогенерувальна компанія, до складу якої входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС (м.Українка, Київська обл.), Зміївська ТЕС (смт. Комсомольське, Харківська обл.), Вуглегірська ТЕС (м.Світлодарськ, Донецька обл.) та відокремлений підрозділ "Ременерго" (м. Черкаси).
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