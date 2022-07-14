Про це інформує Національне антикорупційне бюро України.

У 2018 році підозрювані за завищеними цінами придбали труби та інших виробів для підприємств товариства.

"Двом колишнім посадовим особам ПАТ "Центренерго" (78,29% акцій належать державі) 12 липня 2022 року детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру у зловживанні владою та заволодінні понад 5,3 млн грн. Також про підозру повідомили і їхньому співучаснику – власнику приватної компанії", - йдеться в повідомленні.

Посадовці Центренерго завищували ціну, створювали перешкоди для участі у тендері, аби перемогла потрібна їм компанія.

"При цьому ця компанія сама нічого не виробляла, виконуючи класичну роль посередника. Детективи зафіксували випадки, коли товар фізично постачався від інших компаній-виробників продукції ПАТ "Центренерго" напряму, тоді як на папері постачальником була компанія-учасниця схеми. Так само, вона й одержувала гроші за поставлені вироби", - додають в НАБУ.

Правоохоронці зібрали докази щодо трьох випадків корупції для Центренерго, через які держпідприємство переплатило понад 5,3 млн грн.

Довідково. ПАТ "Центренерго" - єдина в Україні державна енергогенерувальна компанія, до складу якої входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС (м.Українка, Київська обл.), Зміївська ТЕС (смт. Комсомольське, Харківська обл.), Вуглегірська ТЕС (м.Світлодарськ, Донецька обл.) та відокремлений підрозділ "Ременерго" (м. Черкаси).

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