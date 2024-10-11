У центрі Києва водій-порушник побив інспекторку з паркування
У центрі міста водій, який припаркувався з порушеннями, погрожував інспекторці з паркування, а потім напав на неї, завдавши кілька ударів по ногах і руці
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Там зазначили, що інцидент стався сьогодні близько 10:00 на вул. Пирогова, 9. Так інспекторка з паркування зробила зауваження водію автівки Toyota Highlander за стоянку біля проїзду.
За інформацією КМДА, водій відмовився перепаркуватися, тож інспекторка почала здійснювати фотофіксацію на камеру "АРМ-інспектор" для складання постанови про адміністративне правопорушення.
"Водій заважав роботі інспекторки, ображав її, погрожував і здійснив напад на неї, завдавши кілька ударів по ногах і руці", - йдеться у повідомленні.
На місце викликали поліцію. Слідчо-оперативна група наразі розглядає заяву про напад.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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