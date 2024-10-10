Хотів пожартувати над пасажирами: у Києві через школяра тимчасово закривали станцію метро

Про це інформує поліція Києва.

Вказано, що вдень 9 жовтня у мережі почали поширювати відео на якому пасажири масово виходять із вагона на одній зі станцій столичного метрополітену через те, що хтось вкинув у вагон невідомий предмет. На місце події прибули вибухотехніки та правоохоронці.

"Спеціалісти обстежили предмет та встановили, що це фільтр до протигаза, який не несе небезпеки. Також, правоохоронці встановили "жартівника", який закинув предмет до вагона метро. Ним виявився неповнолітній 2014 року народження. Інспектори ювенальної превенції з’ясували, що у такий спосіб школяр хотів пожартувати над пасажирами та не задумувався про наслідки своїх дій", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські склади відносно матері хлопця протокол ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Водночас зі школярем провели профілактичну бесіду.