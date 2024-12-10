Убив підлітка на дитячому майданчику: мешканця Дніпра засудили до 12 років ув’язнення

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори у суді довели, що 31 грудня 2023 року на дитячому майданчику чоловік почав безпричинно чіплятися до підлітків. Це завершилося бійкою. В ході конфлікту чоловік дістав ніж і завдав два смертельні удари одному з хлопців. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

На користь батьків померлої дитини із засудженого стягнули моральну та матеріальну шкоду у розмірі понад 2 млн грн.

Засудженому інкримінують умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів. Свою вину він не визнав. До набрання вироком законної сили чоловік залишатиметься під вартою.