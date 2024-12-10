Убив підлітка на дитячому майданчику: мешканця Дніпра засудили до 12 років ув’язнення
Суд визнав винним та призначив 12 років позбавлення волі мешканцю Дніпра, який на дитячому майданчику завдав смертельних ножових поранень підлітку
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Прокурори у суді довели, що 31 грудня 2023 року на дитячому майданчику чоловік почав безпричинно чіплятися до підлітків. Це завершилося бійкою. В ході конфлікту чоловік дістав ніж і завдав два смертельні удари одному з хлопців. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.
На користь батьків померлої дитини із засудженого стягнули моральну та матеріальну шкоду у розмірі понад 2 млн грн.
Засудженому інкримінують умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів. Свою вину він не визнав. До набрання вироком законної сили чоловік залишатиметься під вартою.
- Суд у Дніпрі 4 грудня обрав запобіжний засіб неповнолітньому пасажирові авто, яке спричинило смертельну ДТП, внаслідок якої загинула 10-річна дитина: його підозрюють у ненаданні допомоги людині, яка перебувала в небезпечному для життя стані.
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