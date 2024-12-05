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Смертельна ДТП у Дніпрі, через яку загинула 10-річна дитина: неповнолітньому пасажирові обрали запобіжний захід

Ольга Бабишена
5 грудня, 2024 четвер
03:53
Кримінал ДТП у Дніпрі

Суд у Дніпрі 4 грудня обрав запобіжний засіб неповнолітньому пасажирові авто, яке спричинило смертельну ДТП, внаслідок якої загинула 10-річна дитина: його підозрюють у ненаданні допомоги людині, яка перебувала в небезпечному для життя стані

Зміст

Про це інформує Суспільне.

Вказано, що неповнолітнього хлопця підозрюють в ненаданні допомоги людині, яка перебувала в небезпечному для життя стані. Він своєї провини не визнав. 

"Я не знаю, в чому моя провина. Я набрав 103, але у Валерія, батька, вдалося додзвонитися швидше. Як тільки він додзвонився – я скинув слухавку у себе. Також я побачив, що одна з потерпілих загинула, та я розумів, що я нічого не зможу зробити", -  сказав він у суді. 

Батько підозрюваного розповів, що авто, яке потрапило у ДТП належить йому. Раніше він дав його у користування 19-річному другові сина. 

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів. Також його зобов'язали здати закордонний паспорт та всі документи, які дозволяють виїжджати з країни. 

Адвокат неповнолітнього клопотав про дозвіл підзахисному на здобуття освіти в навчальних закладах, оскільки, за його словами, запобіжний захід прирівнюється до позбавлення волі, а це, мовляв, не сприятиме перевихованню.

Водночас прокурорка розповіла, що підозрюваного тричі притягували до адміністративної відповідальності й відрахували з навчального закладу через систематичні пропуски занять.

"Тяжкі наслідки, завдані кримінальним правопорушенням, наявність ризиків, передбачених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, неможливо запобігти даним ризикам, шляхом застосуванням до підозрюваного більш м’якого запобіжного заходу", - підсумувала прокурорка.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Увечері 1 грудня у Дніпрі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула 10-річна дівчина, постраждали 3 людини, серед них дві дитини. 19-річному водію повідомили про підозру. 
  • 3 грудня обрали запобіжний засіб 19-річному підозрюваному у вчиненні смертельної ДТП.

 

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Дніпро
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