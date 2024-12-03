Смертельна ДТП в Дніпрі, через яку загинула 10-річна дитина: підозрюваного взяли під варту на 2 місяці

Про це інформує Суспільне Дніпро.

Вказано, що адвокат підозрюваного просив про перенесення засідання для ознайомлення зі справою. Втім, сторона звинувачення висловила побоювання, що інший неповнолітній пасажир BMW, якому також повідомили про підозру, може покинути Україну.

19-річний підозрюваний не визнав провини та відмовився відповідати, чи перебував за кермом на момент аварії. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без внесення застави. Він буде під вартою до 30 січня 2025 року.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.