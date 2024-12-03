Смертельна ДТП в Дніпрі, через яку загинула 10-річна дитина: підозрюваного взяли під варту на 2 місяці
У Дніпрі 3 грудня обрали запобіжний засіб підозрюваному у ДТП, внаслідок якої загинула 10-річна дитина та постраждали 3 людини, серед яких діти
Про це інформує Суспільне Дніпро.
Вказано, що адвокат підозрюваного просив про перенесення засідання для ознайомлення зі справою. Втім, сторона звинувачення висловила побоювання, що інший неповнолітній пасажир BMW, якому також повідомили про підозру, може покинути Україну.
19-річний підозрюваний не визнав провини та відмовився відповідати, чи перебував за кермом на момент аварії. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без внесення застави. Він буде під вартою до 30 січня 2025 року.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Увечері 1 грудня у Дніпрі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула 10-річна дівчина, постраждали 3 людини, серед них дві дитини. 19-річному водію повідомили про підозру.
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