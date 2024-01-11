Утримували 50 людей у трудовому рабстві: у Дніпрі затримали 4 чоловіків за підозрою у торгівлі людьми

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, четверо дніпрян вербували людей для утримання у трудовому рабстві: їх залучали до безоплатних сільськогосподарських та будівельних робіт на території області. Шляхом обману чоловіки запрошували до нібито реабілітаційного центру, який функціонував під прикриттям громадської організації, внутрішньо переміщених осіб та соціально незахищених громадян. Їх вишукували на вокзалах та обіцяли безкоштовне житло, харчування і працевлаштування.

"Натомість, людей заселяли до будинку з неналежними умовами для проживання та змушували безоплатно працювати на найтяжчих роботах. Підозрювані відбирали у громадян документи та засоби зв’язку. Якщо завербовані намагалися самостійно залишити місце утримання, учасники групи здійснювали на них психологічний тиск та погрожували застосувати силу", - зазначають у прокуратурі.

Під час обшуків на території будинку виявили 50 людей, яких незаконно там утримували. Крім того, вилучили чорнові записи, телефони, автомобілі.

Чотирьом чоловікам повідомили про підозру за фактом вербування, переміщення людей з метою трудової експлуатації (ч. 2 ст. 149 КК України). Їх затримали та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.