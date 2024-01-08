В Україні оголосили підозри в держзраді 9 співробітникам Маріупольського СІЗО

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"За даними слідства, співробітники слідчого ізолятору зрадили Присягу і добровільно погодилися співпрацювати з окупаційною владою РФ. Усі вони — громадяни України. Деякі з них переходили на бік ворога цілими сімʼями. Так, серед підозрюваних — чоловік, дружина та її брат, а також мама й донька", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у березні 2022 року працівники ізолятора впустили на територію бойовиків банди "Сомалі". На момент захоплення в слідчому ізоляторі утримувалось 345 осіб. Для придушення бунту серед затриманих через відсутність належного харчування й води бойовики за сприяння працівників СІЗО закидали камери найактивніших бунтарів гранатами та показово розстріляли так званого смотрящого, який керував протестом.

"Це лише перша серія підозр, які слідчі Нацполіції оголосили працівникам окупованого Маріупольського СІЗО", - підкреслили в пресслужбі.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.