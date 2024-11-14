В Україні оголосили підозру пропагандистці, яка співпрацює з ворогом в окупованому Маріуполі

Про це поінформувала пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"За даними слідства, восени 2022 року в ефірному просторі захопленого РФ Маріупольського району розпочав роботу пропагандистський телеканал "Маріуполь-24". Через півтора року у фейковому медіа почала працювати колишня радіо- і телеведуча каналу "МТВ", – ідеться у повідомленні.

Підозрювана бере участь у підготовці та випуску в ефір сюжетів, у яких вихваляє окупантів і хизується ворожою символікою.



Крім того, разом зі знімальною групою фейкового медіа жінка стежить за відбудовою Маріупольського драматичного театру, під завалами якого внаслідок російських ударів загинули мирні мешканці. Таким чином діяльність пропагандистки спрямована на заперечення воєнних злочинів Росії, зазначили в прокуратурі.



Жінку оголошено у розшук. Їй "світить" 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років та конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.