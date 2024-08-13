Суд виніс вирок російському пропагандисту Красовському, який закликав убивати українських дітей
Суд визнав колишнього директора Russia Today Антона Красовського, який закликав вбивати українських дітей, винуватим у публічних закликах до геноциду
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Прокурори довели, що у 2022 році засуджений в одному з етерів своєї авторської програми публічно закликав топити і спалювати українських дітей.
В Офісі генпрокурора сказали, що цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, а також на власних каналах російського пропагандиста в YouTube та у телеграмі, де налічується декілька сотень тисяч підписників.
У лютому 2023 року за публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора директора російського пропагандистського телеканалу Russia Today було визнано винуватим у публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу (ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109 КК України).
За сукупністю вироків суд призначив остаточне покарання за вчинений злочин - позбавлення волі на строк 5 років із конфіскацією майна.
- У серпні 2023 за фактами публічних закликів до геноциду (ч. 2 ст. 442 КК України) проти Красовського відкрили справу в Україні та скерували її до суду.
- Окрім того, раніше Красовського визнали винним за ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації) та за ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів). Його заочно засудили до 5 років позбавлення волі.
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