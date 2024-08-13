Суд виніс вирок російському пропагандисту Красовському, який закликав убивати українських дітей

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори довели, що у 2022 році засуджений в одному з етерів своєї авторської програми публічно закликав топити і спалювати українських дітей.

В Офісі генпрокурора сказали, що цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, а також на власних каналах російського пропагандиста в YouTube та у телеграмі, де налічується декілька сотень тисяч підписників.

У лютому 2023 року за публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора директора російського пропагандистського телеканалу Russia Today було визнано винуватим у публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу (ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109 КК України).

За сукупністю вироків суд призначив остаточне покарання за вчинений злочин - позбавлення волі на строк 5 років із конфіскацією майна.