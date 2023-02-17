Закликав до геноциду українців: директора Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського засудили заочно до 5 років ув'язнення

Про це повідомляє СБУ в п’ятницю, 17 лютого, в telegram.

Стало відомо, з лютого 2022 року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення РФ, виправдовував злочини росіян та закликав до геноциду українського народу.

Свої "тези" російський пропагандист поширював під час ефірів на "RT", а також через підконтрольні telegram-канали. На підставі зібраних СБУ доказів та проведених експертиз, суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Таким чином зловмиснику призначено 5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Це максимальний термін позбавлення волі, передбачений санкціями обох статей. Наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном.

Окрім цього, також зазначається, що співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності. Розслідування проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.