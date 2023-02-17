Закликав до геноциду українців: директора Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського засудили заочно до 5 років ув'язнення
У ході слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України
Про це повідомляє СБУ в п’ятницю, 17 лютого, в telegram.
Стало відомо, з лютого 2022 року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення РФ, виправдовував злочини росіян та закликав до геноциду українського народу.
Свої "тези" російський пропагандист поширював під час ефірів на "RT", а також через підконтрольні telegram-канали. На підставі зібраних СБУ доказів та проведених експертиз, суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації);
- ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).
Таким чином зловмиснику призначено 5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Це максимальний термін позбавлення волі, передбачений санкціями обох статей. Наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном.
Окрім цього, також зазначається, що співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності. Розслідування проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.
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