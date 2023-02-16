СБУ оголосила підозру главі російського "Промсвязьбанку"
Служба безпеки оголосила підозру голові російського "Промсвязьбанку" Петру Фрадкову
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"СБУ повідомила про підозру голові російського "Промсвязьбанку", який контролює 100% фінустанов в окупованих регіонах України. Служба безпеки продовжує викривати злочини російських високопосадовців, які причетні до розв’язання та ведення війни проти України. У результаті слідчо-оперативних дій СБУ зібрала доказову базу на голову російського "Промсвязьбанку" Петра Фрадкова", - йдеться в повідомленні.
Згідно інформацією СБУ, він входить до найближчого оточення Кремля і є одним з головних організаторів запровадження так званої "рубльової зони" у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України. Саме він виконує вказівку вищого військово-політичного керівництва РФ щодо відкриття "філій" "Промсвязьбанку" на базі захоплених відділень українських фінустанов. Також російський посадовець координує представників місцевих окупаційних адміністрацій, відповідальних за блокування обігу гривні.
У СБУ зазначили, що для цього ворог заборонив на захоплених територіях проводити електронні операції і готівкові розрахунки у гривні, а також унеможливив інкасацію української валюти. Отримані таким чином "рубльові" надходження спрямовують на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань РФ.
- Служба безпеки України затримала у звільненому Херсоні керівника колишньої філії підконтрольного РФ "международного расчетного банка", який відкривав свої "відділення" в окупованих районах півдня України.
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