СБУ оголосила підозру главі російського "Промсвязьбанку"

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"СБУ повідомила про підозру голові російського "Промсвязьбанку", який контролює 100% фінустанов в окупованих регіонах України. Служба безпеки продовжує викривати злочини російських високопосадовців, які причетні до розв’язання та ведення війни проти України. У результаті слідчо-оперативних дій СБУ зібрала доказову базу на голову російського "Промсвязьбанку" Петра Фрадкова", - йдеться в повідомленні.

Згідно інформацією СБУ, він входить до найближчого оточення Кремля і є одним з головних організаторів запровадження так званої "рубльової зони" у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України. Саме він виконує вказівку вищого військово-політичного керівництва РФ щодо відкриття "філій" "Промсвязьбанку" на базі захоплених відділень українських фінустанов. Також російський посадовець координує представників місцевих окупаційних адміністрацій, відповідальних за блокування обігу гривні.

У СБУ зазначили, що для цього ворог заборонив на захоплених територіях проводити електронні операції і готівкові розрахунки у гривні, а також унеможливив інкасацію української валюти. Отримані таким чином "рубльові" надходження спрямовують на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань РФ.